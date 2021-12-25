【兒童健康】港大醫生指疫情令基層兒童現學習障礙　呼籲社會關注

▲ 兒童事務委員會委員、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強。（資料圖片）

疫下迎來第二個聖誕，假期可以到處遊玩、收到禮物，相信小朋友都十分興奮。不過有醫生就關注，疫情下基層兒童的需要。兒童事務委員會委員、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強於港台節目《香港家書》中表示，新冠疫情的爆發使香港存在已久的貧富懸殊，及基層孩子缺乏支援的情況進一步惡化，呼籲社會關注基層家庭的需要，為小朋友提供適切的支援。

葉柏強表示，疫情剛爆發時，由於停課及居家限制，兒童被打亂生活習慣，在學習、情緒及行為等方面都產生負面影響；他又說當時整個香港都進入恐慌，口罩和酒精搓手液出現嚴重短缺，基層家庭無法為小朋友找到合適的防疫用品，每天在戰戰競競中生活。

他憶述，曾探訪過缺乏物資、在深水埗劏房居住的小朋友，他們一家四口住在幾十呎的房間，小朋友因為欠缺口罩而幾個星期沒有出門；劏房沒有穩定的WiFi 網络訊號，家長亦不熟悉如何幫助孩子網上學習，這些轉變都令到不少基層小朋友出現體能變差、學習障礙、情緒波動、以及過度活躍等影響深遠的問題。

葉柏強形容，新冠病毒爆發對我們這一代是一個當頭棒喝，突顯了香港根深蒂固的問題，疫情使存在已久的貧富懸殊及基層孩子缺乏支援的情況進一步惡化：

基層家庭，特別是當中有特殊學習需要 (SEN) 的小朋友，由於生活習慣和學習模式的突然轉變而變得無所適從，引發了心理，健康和社交方面嚴重的問題，他們的父母所承受的親職壓力令精神瀕臨崩潰。

葉柏強又認為，家長在疫情期間承受的壓力，和面對精神健康的問題並不比小朋友少，當中基層家長不單要擔心失業問題，又要面對缺乏防疫物資、小朋友在學習和行為上遇到的困難。除了因為學習設備不足，還有缺乏數碼知識及支援等難題。

葉柏強指出，突如其來的疫情暴露了香港社會的不足，基層小朋友和家長在疫情下缺乏支援，身心都面對著嚴重的壓力。他認為，要避免基層兒童墮入跨代貧窮的困局，需要大家願意關注基層家庭的需要，為小朋友提供適切的支援。

作為香港兒童事務委員會的委員，葉柏強希望能在充滿挑戰的時間中，努力改善弱勢兒童的成長環境，令他們的潛能得以發揮，並給予香港每一位可愛的小朋友平等發展的機會。

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記者：黃悅晴