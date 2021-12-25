【戰士公主】罕見病女兒曾被斷言活不過2歲 鍾麗淇為女慶祝11歲生日：你是戰鬥勇士

▲ 鍾麗淇為女兒度過公主式生日月。

鍾麗淇患特殊基因病大女兒Isabella11歲了，鍾麗淇連日不辭勞苦帶女兒去不同的主題公園遊玩，更將女兒打扮成公主度過12月生日月份。鍾麗淇在祝女兒生日快樂，更指自己為女兒感到驕傲，大讚女兒是戰鬥勇士。

Isabella最近迎來11歲生日，適逢聖誕節，鍾麗淇接連為女兒安排生日節目。繼早前將女兒打扮成公主到主題公園過生日外，再帶女兒相約朋友到海洋公園遊玩。從鍾麗淇發布的相片及短片可見，鍾麗淇抱起女兒在海洋公園的巨型聖誕樹下留影，更陪女兒玩機動遊戲，更抱起女兒看熊貓，絲毫不怕辛苦，Isabella也玩得相當開心。

在女兒生日當日，鍾麗淇感性地發帖祝女兒生日快樂，更指女兒是愛及光輝，是充滿希望、信任、韌性和力量最美麗的例子。

我為你感到驕傲，我的貝拉·伊莎貝拉……不僅因為你是一個戰鬥的勇士，而是因為你做每件事都如此溫柔，優雅，你努力和堅持……！！ 我非常愛你，我的女兒... 11 歲生日快樂。

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曾被斷言活不過2歲

鍾麗淇早前在TVB節目《日日媽媽聲》中憶述，大女Isabella約6個月大時，不幸患上「四號染色體缺損綜合症」，常會全身抽筋1至2小時，鍾麗淇坦言當時醫生判斷Isabella未必能夠活過2歲，但她沒有失去希望，也沒想過自己，只想堅持照顧。

她更指，女兒因病常會突發性抽筋，自己及家人已懂得如何應付，每次女兒抽筋時，便會即時為她打針，及召救護車送入院。隨著女兒漸長，雖然抽筋的次數減少，但醫生指需連續五年內沒再抽筋，才可以停止吃藥，但現時女兒仍未可到此階段，仍需要定時服藥。

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鍾麗淇坦言：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」她指女兒在兩歲時，她報讀課程教特殊小朋友做瑜伽，丈夫有次提她每次見到小朋友都有講「你好嗎」，鍾麗淇反思卻一直很少跟女兒講，令她深切思考如何令女兒更快樂健康成長。

責任編輯：王明芳