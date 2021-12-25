【世風日下】為拍片賺錢放任12歲哥叫9歲妹裸睡相陪　網紅媽捱轟反斥網友：思想骯髒

▲ 放任12歲哥叫9歲妹裸睡相陪，網紅媽捱轟反斥網友：思想骯髒！

經常在抖音分享孩子生活日常的女網紅「小妞日常」，日前被網民發現其12歲兒子竟會叫9歲、有智力遲緩的妹妹全裸陪睡，而作為母親的「小妞日常」不但沒有制止，還拍成影片分享上傳，令網友震驚。同時她不滿網民指責，反斥是網民思想骯髒。目前「小妞日常」的抖音帳號已被封鎖。

綜合內媒報道，兩孩之母「小妞日常」經常發布孩子日常生活的影片，但近日就有網民從影片發現，其12歲兒子「黑羔子」竟要求年僅9歲的妹妹全裸陪睡，而母親發現後並沒有制止該行為。有網友指出，妹妹自己睡時沒有裸睡習慣，但被哥哥要求陪睡時，就必須要全裸。

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據頻道內容，妹妹因為年幼時發燒，導致智力稍為遲緩。她經常被哥哥欺負，但母親一直放任。除了全裸陪睡，網民亦陸續發現其他疑似不雅影片，如哥哥疑似胸襲妹妹、甚至搓揉，哥哥騎在妹妹身上等畫面。

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事件引起關注後，母親曾在直播中回應事件指，自己發影片初衷是記錄下兒子女兒的日常生活，然後看到有一點收益，可以賺點錢。她又指影片被個別網友惡意剪輯。

至於子女裸睡事件，她嘆氣表示：「一個八歲多、一個十歲多，我沒想那麼多，以前他們都是跟我一起睡的。」當有網友留言：「男孩子早熟」，她呵呵笑了一下說：「男孩子早熟，呵呵，不是所有的男孩子都是一樣的。」

甚至反指網民：

自己的思想骯髒、自己腦袋不健康，還說別人，反思反思自己吧！

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22日，該縣宣傳部新聞科負責人接受訪問時澄清：「妹妹沒有精神病，都已經調查了。網友說的哥哥猥褻妹妹情況不屬實，兩個孩子只是親近，實際上不是那個情況。」

另外縣委宣傳部表示，因涉及未成年人權益保護，當地非常重視，目前包括公安機關在內的多部門均已介入，正積極協調處理此事。目前，「小妞日常」抖音賬號已被封。

責任編輯：羅嘉欣