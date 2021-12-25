【絕世孝子】媽媽喪女後大受打擊精神失常 兒子穿女裝代妹侍母：媽媽開心就好

▲ 朱孟勛穿上女裝，代替妹妹照顧母親。

照顧媽媽是子女應盡的義務，內地一名男子過去20年來男扮女裝照顧媽媽，受盡白眼及歧視，他沒有易服癖，也不是心理有問題，背後的故事更是大大的洋蔥。原來男子的媽媽早年受女兒離世大受打擊，導致精神失常，他偶然有次穿上女裝，結果媽媽非常開心，男子坦言等媽媽離世後就穿回男裝，做回男人。

綜合內地傳媒報道，廣西桂林59歲男子朱孟勛，他經常載上年邁的母親在街上賣藝為生，但令人不解的是，朱孟勛留著長髮，甚至每天都穿上女裝，即使被人譏笑，被人嘲諷，他依然我行我素，堅持男扮女裝20年。當地記者追訪發現，原來朱孟勛男扮女裝的背後，揭開一個感人的故事。

朱孟勛的爸爸早年離世，由媽媽尹佩君獨力撫養他們三兄妹，哥哥因家貧入贅，媽媽則由他及妹妹照顧，三人感情深厚。豈料妹妹早前患上血癌，家中耗盡積蓄治療仍不敵病魔離世，妹妹的突然離開給媽媽尹佩君帶來了巨大的打擊。

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他稱，媽媽總是半夜突然起床，打開妹妹的房門反復喊：「麗麗，麗麗，你去哪兒了？」白天外出的時候，母親逢人便說：「我們麗麗出遠門工作了，賺很多錢呢，經常打電話回家，人也越來越漂亮了......」看到母親精神逐漸失常，朱孟勛心痛不已，他帶母親去看醫生，醫生的回答是心病還需心藥醫。

眼見媽媽的精神狀態越來越差，一天比一天消瘦。有人建議朱孟勛找一個年輕女孩來假扮妹妹，撫慰母親的思女之情。可是即使能夠找到替身，誰願意一直呆在母親身邊，朱孟勛產生了一個大膽的想法，由於自己與妹妹長得有幾分相似，他抱著一試無妨的心態，穿上妹妹的舊衣服去安撫媽媽，此舉真的令媽媽重拾笑容。

本以為偶爾扮演妹妹可以讓母親開心，可只要朱孟勛一換回男裝，尹佩君就以為女兒又要走不停流淚。看著媽媽如此傷心，朱孟勛心如刀割，他於是下定決心自己以後就只穿女裝，只要媽媽高興。

媽媽如今已經90多歲，朱孟勛指媽媽好似小孩子般，有時要哄著才入睡。他坦言，有人知道他男扮女裝罵他變態，但他毫不介意，只要媽媽開心就好

等媽媽離世後，我就穿回男裝，做回男人。

責任編輯：王明芳