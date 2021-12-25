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【港康碼】港鐵站設流動支援站助登記港康碼　相關安排明年1月初擴至25個車站

社會 13:43 2021/12/25

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薛永恒（右一）到大埔墟港鐵站的流動支援站，了解外展隊如何協助有需要的市民辦理申請「港康碼」相關手續。（政府新聞處）

政府資訊科技總監辦公室安排外展隊，在全港多個港鐵站內，每日由上午9時至下午6時，協助有需要的市民開啟「港康碼」戶口，以及下載或更新「安心出行」。

首階段提供外展服務的流動支援站設於10個港鐵站，分別是兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳、啟德、牛頭角、調景嶺、黃竹坑及北角。

下一階段流動支援站會擴至25個港鐵站，於明年一月初增加15個港鐵流動支援站投入服務，遍佈港九新界，分別是朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、西營盤、灣仔、筲箕灣。

薛永恒與市民合照。（政府新聞處）

創新及科技局局長薛永恒今日（25日）走訪多個設於港鐵站的流動支援站，了解外展隊如何協助有需要的市民。
 
薛永恒先後到大埔墟、牛頭角、北角站視察，實地了解流動支援站的運作情況，並與市民交談，聽取他們對外展隊的意見，以期推進「港康碼」工作更順暢有序，同時促進社會關愛共融。他指出，明白有些市民對數碼科技感到陌生，或需有人從旁協助，從而學習掌握有關技巧，又說不同政策局和部門同心協力做好這個工作。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：黃悅晴

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