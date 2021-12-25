【校長專欄】教師團隊是推動學校發展核心 校長：學校優化要多謝的是老師

▲ 教師團隊是推動學校發展核心 。

有些時候出席非教育界朋友的聚會，大家也有興趣了解教師在課堂以外除了批改學生課業及為學生作個別指導外，還需負責哪些工作?

先由新入職的教師說起，一般新入職教師皆有機會被安排成為班主任，班主任除了任教班別部分科目外，更需要關心每位學生身心靈的成長，和家長們保持適切的溝通。班主任會和學生一起佈置課室，建立班房的特色，同時也會推行一人一職，讓學生在課室內皆有自己的職務，除了能加強對班的歸屬感外，亦讓學生間學懂與別人溝通、協作和解難。

每學年老師們會任教不同年級不同班別的不同科目，為了提高學與教效能，教師們每週會為所任教的科目進行共同備課會議，選定課題，尋找學生的學習難點，在撰寫相關的教學方案後，在共同備課會議中與其他老師作深入的教學討論，研究可行性; 最後所有科任老師們走進教室，進行觀課，並於觀課後一起討論教學成效。

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帶領學生走出教室進行學習，讓學生學以致用也是一個有效的學習方法，教師與學生進行學習活動前，需進行的籌備工作並不比課室內的教學少。過去兩年有一組學生構思了「齊來幫助清道夫亅的學習計劃，他們訪問了支援清道夫的社福機構，了解到清道夫在疫情期間在工作上遇到的困難，便製作短片呼籲社會人士捐贈不同的物資給清道夫，最後將有關收集到的物資送到學校附近數個的垃圾收集站交給清道夫。為了使有關的送贈工作順利進行，教師除了按學生擬訂的計劃，讓他們逐步實踐外，其實在送贈活動前，也曾親自到不同的垃圾收集站實地考察，以評估計劃的可行性及安全性。

為了讓學生有更理想的學習環境，學校也持續進行不同的校園改善工程，例如這兩年學校分別進行了禮堂和音樂室的翻新工作、增設了STREAM教室、天文教室及禪修室。進行這些工程時，當然由不同的工程承辦商負責，但其實在工程開始前，負責老師需要撰寫標書，邀請工程承辦商進行投標工作，接著又要和承辦商商討學習場地的設計方案，需要添置哪些設備及所需使用的裝修物料，過程中也要持續監察工程的進展，有時候老師們對自己居住的家居裝修也未必需要花那麼多心力!

學校家長和我談起近幾年學校的發展，並感恩學校持續優化，我會立即告訴家長，他們應該多謝老師，校長帶領著學校的發展方向，但教師團隊是推動學校發展核心，沒有他們努力配合及將方向實踐推行，學校是不能夠不斷的進步。