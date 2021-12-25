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【心穎現身】黃心穎「潛水」近1年突然現身　更新IG藏密碼隨時與靚湯碰頭

娛樂 15:16 2021/12/25

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「潛水」約11個月的黃心穎終於在聖誕節「蒲頭」！在「安心事件」爆出後，黃心穎一度離港，然後在2019年12月14日回來香港。在回港後，她與樂隊Rubberband成員泥鯭（黎萬宏）過從甚密傳出緋聞，但二人未有承認戀事。

在回港最初期，黃心穎不時有更新IG，外間認為她此舉是為復出試水溫，可是無奈儘管「安心事件」已過了一段時間，大眾對她仍未能接受，媒體每次有關她發帖文的報道，絕大多數都是給她負評。

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心穎聖誕節送祝福

在今年1月23日，黃心穎在IG上載一張手捧蛋糕慶生的照片後，她突然低調，沒有再更新個人IG。黃心穎在「潛水」期間，與，於今年8月與姐姐黃心美及ViuTV的節目主持詹朗林（JJ）等一班朋友到慈山寺出席法會。

因為詹朗林在社交平台上載當日照片，令黃心穎當時的近況曝光，證明她仍身在香港，而且從相片所見，黃心穎精神不俗，不過卻比以前瘦削了不少。

「潛水」約11個月，她今日（12月25日）聖誕節中午終於更新IG，她上載愛犬在家中聖誕樹前的照片，並寫道：「Warm wishes to all」。

不過心穎沒有出鏡，但相中藏「玄機」，因為千從照片所見的單位陳設，這處仍是她在香港一直所住的單位，即是心穎不但沒有離開香港，而且也沒搬屋。

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心穎靚湯住同一屋苑

巧合地，因為湯洛雯連續要趕兩套劇，為方便返電視城開工於是在將軍軍租屋住，有指她所租單位，與黃心穎所住是同一個屋苑。早前湯洛雯被媒體問及此事，靚湯表示不知對方住在該屋苑，並表示如果碰面會尷尬。

另外，王力宏近日被前妻李靚蕾踢爆出軌，事件成網絡熱話。而王力宏正是心穎的偶像，在2018年，王力宏於澳門開騷，當時黃心穎專程到澳門睇騷追星兼到後台見偶像「集郵」。她並興奮把合照放上社交平台，更戲稱對方為「老公」寫道：

I started with 《不可能錯過你》。。。等咗19年的合照😭😭 #好難形容呢刻有幾開心 #唔經唔覺原來鍾意左咁耐 #thankyoumyfriends #哈哈哈曾經對佢有無限嘅幻想 🤣 #我第一個老公呀 😛

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撰文 : TOPick柴犬出動

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