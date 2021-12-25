【結婚條件】未來老爺奶奶列6大結婚條件　女子猶豫：無法接受如此掌控

▲ 律師列婚前必想10個惡夢情節。

結婚不只是兩個人的事，而是兩個家庭的結合。有台灣女網民日前就因為「養兒防老型」的未來老爺奶奶提出不合理結婚條件，而猶豫要不要結婚，並希望得到律師和網民解答。台灣律師呂秋遠為此列出10個惡夢情節，指假如女網友把所有最壞的狀況都想一遍，還是可以接受，那就結婚。

女網民提問呂秋遠律師，指與男友當初是以結婚為前提交往。剛認識3個月，男友家長已經跟她說，希望二人快點結婚，讓他們「湊孫」。經過3年相處，她了解自己的性格和男友家庭有極大差異。

女網民的家庭自小沒有一定要照顧父母到老的觀念，父母總說老了要出去遊山玩水，若需要照顧就會住老人院，不想給兒女負擔。但男友的家庭就非常傳統，屬於「養兒防老型」。雖然男友有姊姊，但未來老爺奶奶覺得「嫁出去的女兒就是潑出去的水、是外人」，所以兒子要照顧兩老的一切。

未來老爺奶奶更開出數個結婚條件：

必須住在一起

陪他們養老

為他們送終

如不住在一起，每個禮拜至少回家一次

每個禮拜打兩次電話

要住在離他們車程10分鐘可到達的地方，方便照顧他們

而男友因為不想成為父母眼中的不孝子，所以所有條件都答應，他自己也有要負責爸媽晚年的使命感。

對此女網民感到非常擔憂：

我真的要嫁給這個人，甚至嫁給這個家庭嗎？我想跟這個人走下去，但我發自內心完全無法接受對方父母如此掌控。我常常在想，比起我，會不會我男友更適合找一個傳統思想濃厚、願意跟公婆住的女生？然而已經走到要麼結婚要麼分手的十字路口，我真的好糾結！也不想再浪費時間。

對此呂秋遠律師列出10點回應，他表示改變一個人很難，改變自己比較容易。事主應先假設若男友不能改變，你對於他的愛，能不能抵銷你擔心的事。

1.你要生，而且要生子，不是生女。沒有子，可能要五年生三個，生到有個兒子為止。

2.孩子給他爸媽帶、孩子只能跟他姓、離婚的時候，是跟他爸媽爭取監護權，不是跟他。

3.要跟公婆住，不住，你就是教唆他兒子不孝的壞女人。

4.你要照顧公婆，但不用照顧你爸媽，他更是如此，孝道完全外包。

5.盡義務，你是自己人；享權利，你是外人。

6.婚後最好不要工作，專心跟婆婆一起帶小孩，跟老公伸手要錢。

7.老公外遇，就是你沒照顧好他，他才會往外發展，你要乖乖的等他回來。他要是不回來，公婆還是會聽他兒子的話，要你繼續帶小孩、當門面上的老婆。

8.你就算不跟公婆住，他們也隨時可以有鑰匙進你的家、不敲門進你的房間、不經過你的同意帶走你的小孩。

9.離婚，你什麼都不是，什麼都「不該」有。對，是不該，不是不能。依法你可以，但是你拿了，就是圖了他們家財產。他們最不在乎錢，但是會一直講錢。

10.你是逆媳、惡媳、黑化媳，公婆永遠都會認為你就是帶壞他們兒子的那個人。

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呂律師坦言，假如事主將以上所有最壞情況都幻想一次，還是可以接受，那麼就結婚吧，不要去管這個男人給什麼承諾，也不要想日後可以分到多少財產。

但如果完全無法接受任何一種情況，就要想清楚，不要結婚比較實際。

關於感情或婚姻，不要希望別人為你改變，而是你自己得要想清楚，當你堅持繼續往下走，最壞、最糟的情況你能不能承擔，如果可以，或是他的愛情值得你這麼犧牲，那你就繼續。如果有那麼一點點的猶豫，那就保持現狀再觀察看看，或是乾脆離開。畢竟，別人沒有義務為你改變，你也一樣，你只該為自己的決定負責、為自己的人生改變，而不是因為他。不論感情如何，我們都該好好過。

責任編輯：王明芳