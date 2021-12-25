【冬日美食節】偕八旬母親炮製手作冰糖燉檸檬　檔主冀將家傳食譜發揚光大

▲ 曾德平和媽媽以及年輕設計師，在食物工場，用5天時間製作250瓶燉檸檬。（港大提供）

「滙豐永續鄉郊計劃」於今年10月推出本地食農產品創新計劃，讓參加者學習本地農業及手工加工生產概念，將想法轉化為實質食農創新產品原型。部分參加者更於冬日美食節擺檔。

其中一位參加者為從事創意教育、務農和藝術工作的曾德平，與其八旬母親、年輕設計師梁家瑋與琛琛，炮製手作冰糖燉檸檬。曾德平希望，可以把媽媽的家傳食譜發揚光大，同時支持本地農夫。

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曾德平說，媽媽從祖母身上學到一身廚藝，對烹飪很有心得，曾經在擺街檔售賣自家製食品，現時雖年邁，但仍在家裡製作家傳食譜的食品，與家人朋友分享，惟母親識字不多，擔心手藝失傳。曾德平說，被母親感動，於是決定把她的心意發揚光大。

曾德平去年參加了香港大學的本地食農產品創新計劃，在導師指導和計劃的支援下研發出「港產陳檸」，即冰糖燉檸檬，材料使用香港的有機香水檸檬、有機南北杏、曾德平自家珍藏三十多年的陳皮，還有台灣手工冰糖。港大表示，如果產品受歡迎，會找投資者支持，進一步量產。

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記者：黃悅晴