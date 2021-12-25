【全民造星IV】芯駖被女團經理人阿Wing欣賞　憑女人味挑戰Marf+Day冠軍寶座【多圖】

▲ 《全民造星IV》「高齡」參加者芯駖成黑馬。

ViuTV《全民造星IV》總決賽將於今晚（12月25日）舉行，20強參賽者為蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、穎蕎（Ziva）、林暐翹（暐翹）、曾家瑩（Ariel）、陳泳伽（WINKA）、姜咏鑫（Ada仔）、王家晴（Candy）、黃斯琪（CK）、沈貞巧（Gao）、李芯駖（芯駖）、區廷筠（Tengie）、楊安妮（Win Win）、何榛綦（榛綦）、蘇芷晴（So Ching）、陳昭煊（超酸）、趙展彤（VAL）、 葛綽瑤（Yoyo）、許軼（Day）及許寶恆（Alice）。

當中，同樣唱得又跳得的人氣王邱彥筒（Marf）及許軼（Day）被視為大熱，有望成為《全民造星IV》冠軍。

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芯駖具女人味

Marf與Day二人今年都是19歲，可說是青春無敵，但並不是後生就一定著數，現年35歲的李芯駖（芯駖）雖然是《全民造星IV》20強當中最「高齡」的參賽者，但同時被視為黑馬，有望戰勝眾後生女奪冠。

李芯駖從幼稚園接觸中國舞，大學二年級加入跳舞學會，現在是一名舞蹈員也是舞蹈老師，曾經擔任多個大型演唱會的舞蹈員，曾經與林憶蓮、AGA、孫燕姿甚至舞台王者郭富城合作。

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被戴穎睇好

她在初選的時表演跳唱《Bad guy》及《My boy》，之後在A4組《Lady Killa》、A5組《Lady Legend》、《狂人日記》的演出時，一律展現其最擅長的舞技，同時滲出濃烈的女人味及自信，這份成熟的嫵媚獲不少網民欣賞。

未來女團經理人戴穎（Wing）十分欣賞她，阿Wing在早前舉行的《全民造星IV》總決賽記招接受TOPick訪問便坦言：「很想投芯駖，希望她可以創造了一個奇跡。」

大熱人馬邱彥筒（Marf）圖集：

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大熱人馬許軼（Day）圖集：

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