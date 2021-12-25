【超時惹禍】48歲性工作者不滿服務超時報警 男生構成強姦罪或被判囚3年

▲ 律師指，從第21分鐘開始，女性拒絕已構成強姦。

內地一名21歲朱姓男子，早前被48歲牛姓女子主動搭訕詢問是否需要「泄火」，雙方議價後達成共識，以20分鐘為限。豈料男大學生在性交易過程中嚴重「超時」，牛姓女子不停催促但遭到拒絕，更被男生痛毆數拳，牛婦生氣下報警求助，雙方被捕。案件值得關注的地方是，男方因行為構成強姦罪，將面臨3年到10年的刑期，律師指第21分鐘起已算強姦。

網易號「微法官」12月22日發表題為「男學生嫖娼時間太長，48歲女子報警，律師認為第21分鐘起算強姦」的特別案例，並分析案件。文中提到，朱姓男大學生與牛姓女子以人民幣50元（約60元）達成協議，雙方約定20分鐘內完成。

由於因為年少氣盛，朱男到了20分鐘，仍未與牛婦完成性行為。牛婦為了接下一單生意，不停催促朱男，說一般人都是5分鐘就「結束了」，結果朱男不僅嚴重超時，花的時間都足夠她接5單生意。

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不過，年少氣盛的朱男正好在興頭上，把牛婦的說話當耳邊風，繼續沉醉在床事中。牛女見催促無效，當即拒絕繼續發生性行為，朱姓男生勃然大怒，當場痛毆女方數拳，並強行繼續發生性關係，直到又過20分鐘才結束，牛婦備感委屈立即報警，並前往醫院驗傷。

根據內地治安處罰法第66條，朱男以金錢交換性行為，而牛婦為了50元錢出賣身體，兩人的行為屬於賣淫和嫖娼，雙雙被行政處罰罰款人民幣5,000元（約6,000港元）。

案中有案，律師指出，朱男毆打牛婦的行為，已經涉犯故意傷害罪，可處3年以下有期徒刑；強行繼續發生性行為的部分，則構成「強姦罪」，將面臨3年以上10年以下的刑責。

至於強姦罪，律師分析案件時指出，女方同意發生性關係的主觀意思可以隨時改變，儘管雙方前20分鐘發生性關係屬於違法賣淫行為，須接受行政處罰，但當女方提出不願繼續性行為時，男方已經失去與之繼續發生性關係的正當理由，所以即使女方是性工作者，其性自由和性權利依然應當受到法律保護。不過，因為本案因兩人嫖娼而起，牛婦對強姦案的發生也有一定的過錯，根據法律規定可以對朱男從輕處罰。

責任編輯：王明芳

