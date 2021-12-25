【血友病】關注血友病設置虛擬單車體驗 鼓勵全城參與為血友病患者打氣

▲ 關注血友病•全城為你加油」於MOSTown新港城中心舉行啟動禮。

為了呼籲全城支持，於2021年12月23日至2022年4月17日世界血友病日期間，齊齊踩單車並登記時數及里數，累積紀錄為血友病患者打氣的「關注血友病•全城為你加油」於MOSTown新港城中心舉行啟動禮，大會於即日起至12月31日期間，取址MOSTown新港城中心L2 Atrium C設置虛擬單車體驗，歡迎公眾免費參加，累積的時數及里數將納入為「關注血友病•全城為你加油」的紀錄，為慈善活動打響頭炮。

啟動禮的活動場地佈置以香港血友病會會徽的紅白二色為設計靈感，別具心思。啟動禮首先由司儀邀請林漢威主席、王紹明醫生及陳志峰教授上台分別介紹血友病患者的抗病經歷、治療方法，以及照顧兒童患者的須知揭開序幕，並由林漢威主席講解「關注血友病•全城為你加油」的概念及玩法。

隨後，大會隆重首播由活動大使劉俊謙及前女子自由車香港代表隊成員、單車亞運銀牌得主馬詠茹，夥拍新生代演員湯君慈、湯君耀、周漢寧及冼康正，並由林漢威主席及兩位千金粉墨登場參與拍攝的活動宣傳片，以充滿創意及正能量的表達手法，呼籲公眾參與為期4個月的「關注血友病•全城為你加油」。為了身體力行表示支持，劉俊謙及馬詠茹即場踩虛擬單車，啟動「關注血友病•全城為你加油」的計時計里模式，為活動創下首則紀錄。

最新影片推介：

香港血友病會主席林漢威表示，血友病是先天性遺傳病，患者體內欠缺凝血因子，受傷出血時不能有效止血，會出現流血不止的情況，嚴重的更有機會致命。由於血友病患者容易出現流血不止的情況，亦容易在關節位置積血，長遠令關節永久受損，所以有一些運動自小未能參與，例如踩單車。但隨着科技進步，現在已經有預防性的治療方法，只要事事小心，照顧得宜，血友病患者亦可以跟平常人一樣，享受生活。

是次舉辦『關注血友病•全城為你加油』這個活動，就是為了推廣這個訊息。

香港中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授王紹明醫生表示，血友病是通過X染色體遺傳的疾病，因此主要影響男性，女性通常為基因攜帶者，只有部分人會出現病徵。但近期在治療方面有突破性進展，例如最近在香港獲准使用的長效凝血因子，大大減低了病人每星期的注射次數及時間，

我希望市民大眾能夠理解和接受血友病，更加重要的是明白血友病並非傳染病，跟病人同枱用膳或一起生活並不會因此而受到感染。

關於「關注血友病•全城為你加油」

香港血友病會邀請公眾於2021年12月23日至2022年4月17日世界血友病日期間，不論是在戶外踩單車，還是在室內踩健身單車甚至虛擬單車，都可登入hkhscampaign.com登記時數及里數，累積紀錄成為「關注血友病•全城為你加油」的成績，集全城之力，為血友病病人打氣。

關於虛擬單車體驗

2021年12月23至31日期間，香港血友病會於MOSTown新港城中心設置虛擬單車體驗，歡迎公眾免費參加，累積的時數及里數將納入為「關注血友病•全城為你加油」的紀錄。活動時間：12月23日下午4:00至6:00；12月24至31日上午11:00至下午7時。

責任編輯：王明芳