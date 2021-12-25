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【城大民女像】城大學生會收校方書面要求　將撤走校內民主女神像

社會 16:45 2021/12/25

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城大學生會將撤走校內民主女神像。（資料圖片）

城大學生會於社交網站表示，校方昨日（24日）以書面要求學生會收回民主女神像，學生會決定稍後時間撤走雕像。

港大日前於凌晨時分拆走國殤之柱，放置於中大逾10年的民主女神像昨日被校方移走，嶺大的六四浮雕亦被移除。城大學生會昨日指，收到校方書面要求，指學生會須收回民主女神像。

學生會昨晚於社交平台說，民主女神像為學生會擁有的財產，因受損毀而難以搬遷，為免其再受破壞及考慮其長遠使用，決定在稍後時間撤走民主女神像以作保存。學生會續稱，由於事出突然，需要時間考慮遷移地點及後續工作，因此已向校方明確表示，未經學生會同意不能私自移動學生會財產。

城大昨日回覆查詢時表示，校方會不時檢視在校內張貼告示或展示物品的程序和守則。

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記者：黃悅晴

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