【全民造星IV】20強粉絲到場撐偶像　九展擺滿應援物儼如嘉年華

▲ （陳詠琪 攝）

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV總決賽》於今晚（12月25日）聖誕節在究九展舉行，由李嘉欣、謝安琪、谷德昭、麥兆輝及ViuTV董事兼總經理魯庭暉任評判，選出《全民造星IV》三甲。

今晚《全民造星IV總決賽》的表演嘉賓包括《全民造星I》冠軍姜濤、《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠、P1X3L、MIRROR。



《全民造星IV總決賽》最後20強參賽者包括：1號蘇雅琳（Ivy So）、3號邱彥筒（Marf）、4號穎蕎（穎蕎）、22號林暐翹（暐翹）、24號曾家瑩（Ariel）、26號陳泳伽（WINKA）、27號姜咏鑫（Ada仔）、28號王家晴（Candy）、34號黃斯琪（CK）、38號沈貞巧（Gao）、40號李芯駖（芯駖）、43號區廷筠（Tengie）、60號楊安妮（Win Win）、62號何榛綦（榛綦）、74號蘇芷晴（So Ching）、79號陳昭煊（超酸）、84號趙展彤（VAL）、87號葛綽瑤（Yoyo）、91號許軼（Day）及95號許寶恆（Alice） 。

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場內如嘉年華

《全民造星IV》一眾參賽者未正式出道已經有粉絲，大批粉絲在下午已到比賽場地，並在九展佈置比如汽球海報等，以及派發應援物，令場內儼如嘉年華。

當中Ivy So、Candy、Yoyo的應援物最大規模，另外未入20強的選手鍾卓穎（Ash）、黃雅慧（咖喱）、何洛瑤（Sica）亦有粉絲到場擺放佈置、派應援物。

此外，20強的粉絲十分團結，齊聯合應授在場內設是次決賽專屬的易拉架海報，供到場人士拍照打卡。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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