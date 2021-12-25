【全民造星IV】許廷鏗被參賽者熱血感動　Alfred：重要在過程中全力打拼

▲ 許廷鏗（陳詠琪 攝）

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV總決賽》於今晚（12月25日）聖誕節在九展舉行，由李嘉欣、謝安琪、谷德昭、麥兆輝及ViuTV董事兼總經理魯庭暉任評判選出《全民造星IV》三甲。

今晚《全民造星IV總決賽》的表演嘉賓包括《全民造星I》冠軍姜濤、《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠、P1X3L、MIRROR。



《全民造星IV總決賽》最後20強參賽者包括：1號蘇雅琳（Ivy So）、3號邱彥筒（Marf）、4號穎蕎（穎蕎）、22號林暐翹（暐翹）、24號曾家瑩（Ariel）、26號陳泳伽（WINKA）、27號姜咏鑫（Ada仔）、28號王家晴（Candy）、34號黃斯琪（CK）、38號沈貞巧（Gao）、40號李芯駖（芯駖）、43號區廷筠（Tengie）、60號楊安妮（Win Win）、62號何榛綦（榛綦）、74號蘇芷晴（So Ching）、79號陳昭煊（超酸）、84號趙展彤（VAL）、87號葛綽瑤（Yoyo）、91號許軼（Day）及95號許寶恆（Alice）

▲ 許廷鏗與P1x3L（陳詠琪 攝）

許廷鏗為參賽者打氣

今屆導師許廷鏗在比賽前接受TOPick訪問，他表示：「見到好多支持者，好替她們開心，現在應援好利害，她們的粉絲也有叫我，好開心。」

許廷鏗表示在昨晚（12月24日）有看她們採排及提供意見：「好感動，因為當中有一位參賽者身體抱恙，但仍然好努力地練習，而她這首歌是送給我及《全民造星IV》的組員。其實最終由誰勝出不重要，最重要是希望大家在過程中全力打拼。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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