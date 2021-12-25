【全民造星IV】姜濤打頭陣出場　Marf+Gao+暐翹勁舞令全場尖叫

▲ 過往3屆《全民造星》冠軍打頭陣。（陳詠琪 攝）

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV總決賽》於今晚（12月25日）在九展舉行，一開場由《全民造星I》冠軍姜濤打頭陣出場唱《前傳》，一出場全場尖叫。

然後《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠出場合唱。然後《全民造星IV總決賽》最後20強分兩邊上台，當中邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）站在較中間位置。

之後主持人強尼出場稱《全民造星II》在網上最受歡迎的影片為《天黑請閉眼》，第二位為《妖女》。

暫時網上投票領先的頭四位為邱彥筒、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、蘇芷晴（So Ching）。

▲ （陳詠琪 攝）

首位出場為蘇雅琳（Ivy So），她以白衣仙氣登場唱《勿念》，期間掌聲如雷，她稱想把歌曲送給離開香港的人，表示此次表演是一封家書。

大熱的邱彥筒緊接出場，她跳唱自己創作的快歌《The Law Of Attraction》，現場氣氛十分熱烈。她演出後稱：「覺得很神奇大家都會無私地付岀，感謝台上及台下的朋友。無論有多累，都有班人托住我。」

第3位出場穎蕎穿上婚紗岀場，以日文及中文唱《花無雪》。本來短髮的她駁了長髮，表示參加比賽學得最多是學會與人溝通。

至於第4位出場的暐翹跳唱《另眼相看》，暐翹在台上看見她的媽媽親手製作燈牌到現身支持，即時感動得想落淚。

然後曾家瑩（Ariel）唱自己填詞的Rap歌《暑假失戀通告》，她稱之前未學過Rap，這次是首次寫的歌，而仍然是名學生的她稱完成今次比賽後會追上功課。

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第6位出場的陳泳伽（WINKA）唱《母系社會》，演出後她情緒較激動地接受強尼訪問稱：「想將此歌送給各位女性及媽媽。」接著帶淚光說：「多謝音樂，沒想過可以來到這一步。」

姜咏鑫（Ada仔）唱高難度的《開到荼蘼》，參賽以來惹不少負面新聞的她稱：「現在學懂了收聲，寫歌Rap岀來會比較Powerful。」

王家晴（Candy）一改風格唱型格的《收聲多謝》，她演出後稱：「感謝導師Alfred，又感謝花姐，花姐在我唱《紅綠燈》時指出問題。」

然後黃斯琪（CK）唱《新人類》，她解釋稱：「新人類是許老師給我們的名字，是大家成就了我這首新人類，多謝大家。」

第10位出場沈貞巧（Gao）跳唱《Fly As Me x Legit 2 Quit》，演出時她與其舞蹈間朋友Locking crew一同上台表演勁舞，令全場興奮，氣氛十分熾熱，她說：「這比賽令我眼界開了很多，讓我看見更多藝術。」

以上頭10位參賽者齊舞蹈比拼，當中Gao、Marf、暐翹在solo時在場人士叫聲最大。

經過一輪比賽後，最新網上投票走勢公佈依次序為：Marf、Gao、Ivy So、Candy、暐翹、Winka、CK、Ariel、Ada仔、穎蕎。

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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