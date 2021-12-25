【新冠肺炎】64歲機場清潔工基因組與輸入個案一致　本港至今錄44宗Omicron個案

▲ 本港至今共錄得44宗涉及Omicron的個案。（資料圖片）

本港疫情持續，今日新增25宗輸入個案，至今共錄得44宗涉及Omicron的個案。詳情即看：【下一頁】

昨日一名64歲機場清潔工確診，衞生防護中心今日進一步公布資料，指出經基因排序進行比對後，確認個案的基因組與早前一宗輸入個案（個案12542）的基因組完全一致，亦與近日輸入的Omicron個案的基因組高度相似。

中心指，個案12542於12月19日從加納和卡塔爾抵港，並在機場「檢測待行」的結果呈陽性，認為清潔工洗手間內工作期間，曾接觸Omicron輸入個案而受感染，因此將個案12557列為與輸入個案有流行病學關連的個案。

中心又指，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12555、12556和12557均帶有變異病毒株Omicron。個案12555涉及一名27歲女病人，在檢疫期間確診；12556涉及一名36歲男病人，於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診。

另外，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止3間航空公司從同一地點抵港的民航客機着陸香港14天，詳情如下：

阿聯酋航空營運於12月23日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班（EK384）有兩名乘客經抵港檢測而確診，有一名乘客未能符合第599H章指明的條件，將禁止在12月25日至2022年1月7日期間從迪拜和曼谷着陸香港

大韓航空營運於12月23日由韓國首爾飛抵香港的航班（KE607）有5名乘客經抵港檢測而確診，將禁止在12月26日至2022年1月8日期間從首爾着陸香港

國泰航空營運於12月24日由英國倫敦飛抵香港的航班（CX252）有7名乘客經抵港檢測而確診，將禁止在12月26日至2022年1月8日期間從倫敦着陸香港。

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記者：黃悅晴