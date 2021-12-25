【拳王大結局劇透】黃子恒打入《萬千星輝》男配五強感滿足　傲山正藍擂台對決了恩仇

▲ 《拳王》大結局

TVB台慶劇《拳王》於今晚（12月25日）播出大結局，在昨晚（12月24日）《拳王》劇情的高潮位，是葉迎風（黃子恒飾）與海正藍（張振朗飾）的兩師徒對決。

因石傲山（黎耀祥飾）出招被逼轉投Gavin Fitness兼擔任出賽代表的迎風，經歷傲山的地獄式操練後二人惺惺相惜；到了比賽當日，迎風與正藍放下所有包袱落力爭勝，結果迎風打贏正藍，望著兩位熱血拳手忘我比賽深受感動的傲山，衝上台與二人相擁，十分熱血令人感動。

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子恒全力以赴

對於迎風打贏正藍，網民認為合理，更指劇情成功打破一般的主角光環宿命，相當熱血：「啲訓練好睇」、「有節奏有壓迫感」、「今晚超好睇」、「子恒真係做得幾好，希望畀多啲機會佢」、「真係好鍾意葉迎風」、「人設十分討好，應該好多人想葉迎風贏」。

其實自《拳王》開播以來，子恒一直備受正評，除角色討好，其自然瀟灑的演技亦應記一功，殺入《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男配角五強不無道理。昨晚所見，為了表達傲山給予的訓練有多地獄，子恒可謂「飛天遁地」。

子恒受訪時笑指，劇中的操練鏡頭對他來說很有新鮮感：「會去平時唔會去嘅地方操練，例如喺觀塘嘅一條長樓梯度爬落嚟啦，練手腳、腹肌同Core啦，又會單腳跳上去啦，呢啲平時都唔會試，所以幾好玩。」

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感恩入男配五強

被問最辛苦是哪一次，他回答：「其實基本都唔算辛苦，因為我哋開拍前已Keep住操；反而好記得有一場係祥哥喺欣澳拉住我跑，嗰場戲我之前嗰晚只係瞓咗好少就要出外景，嗰日係即時頭暈，因為拍劇一嚟就要全力以赴嘛，演員心態都會想盡力做到最好，因為拍咗出嚟係一世。」

問到成為男配大熱有否信心勝出，子恒貫徹劇中瀟灑作風謂：「入到五強好感恩，其實由開始接拍《拳王》已經好感恩，因為唔係自己做開嘅角色，挑戰同娛樂性都好大，我一路睇劇本一路覺得葉迎風呢個角色好好玩，葉迎風對於我就係一個可遇不可求嘅好角色。」

子恒表示很開心及感恩一路以來很多觀眾朋友、同事向他講好鍾意睇到葉迎風，係好難得嘅。每個人都會想得獎，但我更加開心係可以做到葉迎風呢個角色。」

傲山正藍了斷恩仇

大結局除會交代各人感情去向，正藍與傲山的恩怨亦會正式「埋單」！今晚《拳王》大結局劇情講傲山於正藍與迎風一戰中，尋回失落的初心，賽後想起那份眾叛親離的寂寞，熱淚盈眶。

迎風陪雷堅重遊舊地，昔日家朗所疊的石陣雖散失，但迎風邀請雷堅再疊石陣，重新建立。

傲山往找昔日對手郭豪相談，將多年心結解除。

子聰辭職，傲山接納，父子和解。迎風、子聰、雷堅和家晴宣佈離港，眾人不捨。

傲山主動照顧善言，善言感動。

在林知道傲山改變後，搬回石家。

傲山約正藍到Gavin元祖店取回正曦遺物，還即興打一場……

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