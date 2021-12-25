【張敬軒演唱會】軒仔穿熊仔聖誕衫倒數　林家謙要求軒公抱抱

▲ 軒仔穿上熊仔衫，十分可愛。

張敬軒演唱會昨晚進入第二場，跟觀眾一起過了一個核爆式歡樂倒數迎聖誕， 軒仔更送上聖誕大禮，安歌二次，讓觀眾十分難忘。

平安夜大會刻意晚上九點半才開始，待大家可以凌晨一起倒數，軒仔不單換上搶包山款式熊仔聖誕樹新衫出場大唱洗腦聖誕歌，更請來樂壇新寵林家謙為嘉賓，全館整晚不停發出核爆式歡呼聲。

家謙出場，先與軒仔合唱《追風箏的孩子》，繼而再跟觀眾打招呼，軒仔隨即叫家謙 : 「你除耳機聽大家比你嘅核爆式歡呼聲.....」軒仔形容家謙是一個好特別的人，「佢好得意，我咁多年開演唱會，未見過有一位嘉賓咁唔話得 ，我將綵排錄音send 給他，竟然唱回一個編埋和音版給我 ！」家謙就說：「這樣做希望成為演唱會獨有版本，希望大家喜歡這版本，每次不同先好玩 。」

軒仔又表示最初認識家謙是在商台，當時大家同電梯，有身邊朋友指他們兩人好似樣，當時不以為意，但今次於舞台面對面合唱真有照鏡感覺。

▲ 跟林家謙合唱。

他直言家謙這兩年有好成績，非常替對方開心，唱片賣斷市，係時侯要開紅館。家謙謙稱：「多得你提攜。」軒仔：「唔好咁講！係黃金就一定會發光！呢行好公道！」觀眾即送上無盡掌聲。

接著家謙話，揀平安夜做嘉賓，為想送聖誕禮物給軒仔，隨即把禮物帶上台，軒仔即場拆禮物，禮盒打開原來是果醬，: 「我見你咁悽涼，成日食白麵包，前幾日去買給你，不過這有少少似你最近的建築材料，有名堂，呢樽係開心果，呢樽叫糊塗(胡桃）呀！你記住分開，唔好撈埋，有說明書教你點食，每日三次每次兩匙.......」引得觀眾哈哈大笑。軒仔開心表示，沒有想到自己的早餐會多了一份愛的滋潤，

一場來到，家謙沒理由唱半隻歌就走，到他獨唱部份，他死拉軒仔不放，「你唔好交個台比我，太多人啦，我唔慣一個人在stage。唔好走啦」軒仔：「你搞咩講到咁曖昧，哈哈….你知道，你要咩我都應承你....」家謙即搞笑回答，「我要樓啦....我要...」接著軒仔陪著他，獨唱《難道喜歡處女座》。

安歌環節，軒仔先升上台唱了 《只是太愛你》然後又降下去，叫場館關燈，台底喊話: 「有禮物要送俾大家，以住大家聖誕節都係去買禮物，今年我準備左一件搶包新衫比大家！」

再升上台時他已換了一件如包山的服裝，由無數bear bear熊仔砌出聖誕樹形，非常可愛，最意想不到，林家謙竟然未走，又再重新上台，與軒仔及觀眾一起開心倒數萬眾歡騰的聖誕節，又齊齊唱改編的YUU及DONKI聖誕洗腦歌，令現場每一位都開心到飛起。

倒數安歌過後，歌迷不肯離去，不停呼喚軒公，軒仔再送大禮，升回台面，跟大家說: 「今日真係當尾場咁做，唔會令你平安夜失望！」繼而送上《百年樹木》及《老了十歲》》給演唱會真正美滿完結。

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