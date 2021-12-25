【虐兒事件】林鄭月娥指已要求勞福局督促社署徹查　檢視虐兒案有否涉管理疏忽

▲ 林鄭月娥說，已要求勞工及福利局局長督促社會福利署徹查事件。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」發生虐兒事件，涉及18名兒童，3名女職員被捕。行政長官林鄭月娥今日（25日）表示，已要求勞工及福利局局長督促社會福利署徹查，檢視虐兒事件有否涉及營運機構管理上疏忽。

林鄭月娥於社交平台表示，有關事件令人髪指，針對近年虐兒案件的上升，已在今年《施政報告》提出必須立即採取行動，包括立法强制舉報虐兒個案，加强有關專業工作者識别虐兒的培訓；並按情况落實法律改革委員會在《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案報告書》提出的建議。林鄭月娥說，特區政府會盡快向新一屆立法會提交具體建議。

林鄭月娥又說，在完善特區選舉制度下選出的90位議員來自不同背景、有多元的意見，但相信他們在保護兒童的議題上應該沒有分歧，令政策措施能順利通過，又說行政機關要爭取議員的支持，須有理有據、做足功課。

她又提到，聖誕節是普天同慶的日子，從電視新聞報道看到昨晚平安夜香港各處非常熱鬧，維港兩岸的景點都有不少家人朋友一起歡度佳節，場面温馨，祝願市民節日快樂、幸福安康。

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責任編輯：黃悅晴