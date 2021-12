林二汶領學生開騷迎聖誕　千人倒數叫錯新年快樂

▲ 林二汶開聖誕騷派對。

今年聖誕,林二汶於旺角麥花臣舉行 《Sing Dance音樂會》,由平安夜唱到BoxingDay,昨晚(24日)頭場開騷,不少觀眾打扮聖誕氣氛入場,非常熱鬧。

由於全場倒數迎聖誕,昨晚9時45分開場,首先由一班林二汶的音樂院老師和學生出場,唱出二汶的歌曲《四季歌》,然後是經常在戲院開場前播出的《禮儀歌》和聖誕歌,二汶透露衣服上的圖畫都是由學生們親手畫,甚有意義。之後在「六合彩」音樂伴奏下,她為四面台的觀眾抽出代表顏色,當觀眾用手機連接訊號,就可以營造成不同顏色燈海效果。

昨晚音樂會上,二汶除了唱出系列兒歌和自己的名曲,還以《係咁先啦》、《我不如》、《矛盾一生》、《笑忘書》等歌曲,為觀眾解決「被分手」的尷尬和箍煲,期間唱英文歌《I will Always Love You》和《 Without You》時大晒唱功,幾乎嗌爆咪!

踏入零時聖誕節來臨前,二汶邀請表演嘉賓組合SENZA上台邊唱邊倒數,最後一秒爆出紙炮,全場歡呼,二汶竟然忘形大叫「Happy」她嗌錯新年快樂,改口大叫「Merry Christmas」後自嘲剛才太興奮擺烏龍,好搞笑!

音樂會最後,二汶台上說:「人生如四季,今年經歷咗好多事情,感受到大家對我嘅愛護,多謝。今年或者人生大家都經歷咗好多甜酸苦辣,令我更加相信任何地方都需要音樂,音樂喺任何甜酸苦辣嘅時間,提醒我哋係一個人。祝大家四季安康,聖誕快樂。」然後她獨唱音樂會的開場歌《四季歌》,為音樂會劃上完美句號。

