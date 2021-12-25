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林二汶領學生開騷迎聖誕　千人倒數叫錯新年快樂

娛樂 17:25 2021/12/25

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

林二汶開聖誕騷派對。

今年聖誕，林二汶於旺角麥花臣舉行 《Sing Dance音樂會》，由平安夜唱到BoxingDay，昨晚（24日）頭場開騷，不少觀眾打扮聖誕氣氛入場，非常熱鬧。

由於全場倒數迎聖誕，昨晚9時45分開場，首先由一班林二汶的音樂院老師和學生出場，唱出二汶的歌曲《四季歌》，然後是經常在戲院開場前播出的《禮儀歌》和聖誕歌，二汶透露衣服上的圖畫都是由學生們親手畫，甚有意義。之後在「六合彩」音樂伴奏下，她為四面台的觀眾抽出代表顏色，當觀眾用手機連接訊號，就可以營造成不同顏色燈海效果。

昨晚音樂會上，二汶除了唱出系列兒歌和自己的名曲，還以《係咁先啦》、《我不如》、《矛盾一生》、《笑忘書》等歌曲，為觀眾解決「被分手」的尷尬和箍煲，期間唱英文歌《I will Always Love  You》和《 Without You》時大晒唱功，幾乎嗌爆咪！

踏入零時聖誕節來臨前，二汶邀請表演嘉賓組合SENZA上台邊唱邊倒數，最後一秒爆出紙炮，全場歡呼，二汶竟然忘形大叫「Happy」她嗌錯新年快樂，改口大叫「Merry Christmas」後自嘲剛才太興奮擺烏龍，好搞笑！

音樂會最後，二汶台上說：「人生如四季，今年經歷咗好多事情，感受到大家對我嘅愛護，多謝。今年或者人生大家都經歷咗好多甜酸苦辣，令我更加相信任何地方都需要音樂，音樂喺任何甜酸苦辣嘅時間，提醒我哋係一個人。祝大家四季安康，聖誕快樂。」然後她獨唱音樂會的開場歌《四季歌》，為音樂會劃上完美句號。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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