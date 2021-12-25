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【冬日美食節】愛辣女生親手製蒜頭豆豉辣椒醬　透過創業認識自己本質

社會 19:30 2021/12/25

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

青青推出天然無添加的蒜頭豆豉辣椒醬。（港大提供）

不少冬日美食節檔會自家手作招牌產品，「本地食農產品創新計劃」學員青青就推出天然無添加的蒜頭豆豉辣椒醬，由選配食材、製作、包裝設計到市場營銷都一腳踢。對青青來說，創業過程也為她上了人生中重要的一課：認識自己。

青青分享說，她一直以來都十分喜愛吃辣，但後來接觸食養學後，發現不少辣椒醬會加入化學添加物等，擔心進食太多會對身體造成負擔。因此由3年前開始，青青開始手作醬料：

用心調配、用雙手接觸食物，這樣做出來的辣椒醬特別美味，因為它流動著能量和情感。期望大家吃的時候會感受到人與食物和大自然的連結，還有我的心意，我想把最好的、最純正和原味的，分享給大家。

為了走入市場，去年青青參加港大的「本地食農產品創新計劃」，鼓起勇氣創業，其辣椒醬選用天然食材，包括荔枝窩出產的本地有機種植指天椒；朱雀、阿香和綠阿妹的辣度和香味各有不同，3種混合使用，辣得有層次。

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青青一人獨自獨營，每次生產幾十至一百樽辣椒醬，

我總是懷著感恩的心去準備材料。靜心而專注地用雙手，為每一隻辣椒清洗、抹乾，為每一粒蒜頭去衣去皮，在這過程中感應它們的味道與能量。辣椒抺乾後會要在窗邊曬曬太陽，吸收天的能量。與食物的親密接觸、連結和溝通，讓我感受到自己和它們的能量相接，很療癒。

青青推出天然無添加的蒜頭豆豉辣椒醬。（港大提供）

對青青來說，創業過程也是人生的一課：

以前好怕事，害怕衝突，有怒不敢言。在食養生活課上，我認識到每個人都有陰和陽兩面，即好和不好的一面。我學習去認識自己的本質，每當恐懼或其他負面情緒出現時，嘗試學習與它共處，接受它的存在。就這樣，內在的恐懼漸漸退去。

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責任編輯：黃悅晴

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