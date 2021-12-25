【全民造星IV】許軼狀態大勇演出　MIRROR任表演嘉賓首度現場演繹《12》

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV總決賽》於今晚（12月25日）聖誕節在九展舉行。

《全民造星IV總決賽》的最後20強參賽者當中，先由蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、穎蕎（穎蕎）、林暐翹（暐翹）、曾家瑩（Ariel）、陳泳伽（WINKA）、姜咏鑫（Ada仔）、王家晴（Candy）、黃斯琪（CK）、沈貞巧（Gao）登場，個自表演後10人一同舞蹈比拼。

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Win Win以燒肉比喻獎項

然後由另外10位出場，先由舞蹈員出身的李芯駖（芯駖）出場，她演唱《白痴》，之後稱參加《造星IV》的追夢過程曾被嘲諷是白痴行為：「發現有很多人一起追夢，其實大家都不傻，不是一個白痴。」

然後區廷筠（Tengie）自彈自唱由自己填詞的歌曲，她表示：「數年前，媽媽曾反對我做音樂，有一年時間不理睬我。但現在，她會將我所有的報導睇晒，多謝她。」另外稱會繼續填廣東話歌詞：「廣東話是我的母語，我只會寫廣東歌，最能代表我。」引來全場掌聲。



活潑的楊安妮（Win Win）跳唱自創歌曲《Just Play The Game》，之後手拿道具燒肉稱：「燒肉是一個獎，不用去爭，舞台可一起分，一起enjoy。」

然後何榛綦（榛綦）《New Rules》，她稱：「從前沒太多自信，多謝大家信我及喜歡我的表演。《造星》是一個成人禮，是最好的18歲禮物。」

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許軼騷腹肌唱《相對濕度》

至於蘇芷晴（So Ching）唱《Coin》，她感觸說：「這個月終於學唱歌，還有戒口。」然後緊接由陳昭煊（超酸）跳唱《Pretty Crazy》之餘亦演奏鋼琴：「最想多謝家人。希望你們喜歡我的表演，多謝你們」

帶來原創歌《Come To Me》的趙展彤（VAL）由20多位小朋友伴舞，她表示：「這歌是寫我的信仰，是上天給了我靈感。」

葛綽瑤（Yoyo）唱《最好時光》，她稱：「即使不好，我都會一直唱到好為止。」

今屆大熱之一的許軼（Day）露腰騷出腹肌唱《相對濕度》，令全場興奮尖叫，她說：「很喜歡有這個舞台，令我可表演更多唱跳。」

最後出場的號許寶恆（Alice）唱《Me Too》，她表示：「多謝B組及家人。」同時稱因為參賽已沒見朋友大半年，希望比賽後約朋友去玩 。

個人表演後，然後10人一同舞蹈比拼，當中芯駖、Win Win、許軼最演出最突出。

20強參賽者全都演出後，由MIRROR 12子任表演嘉賓，他們首次現場演繹《12》，緊接他們再唱《Boss》。

記者：梁樂欣、陳淑霖