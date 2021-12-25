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【全民造星IV】三甲出爐Gao+Day分奪亞季軍　Marf大熱奪冠李嘉欣頒獎

娛樂 23:21 2021/12/25

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《全民造星IV》三甲出爐。（陳淑霖攝）

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV總決賽》於今晚（12月25日）聖誕節在九展舉行。

《全民造星IV總決賽》最後20強參賽者包括：1號蘇雅琳（Ivy So）、3號邱彥筒（Marf）、4號穎蕎（穎蕎）、22號林暐翹（暐翹）、24號曾家瑩（Ariel）、26號陳泳伽（WINKA）、27號姜咏鑫（Ada仔）、28號王家晴（Candy）、34號黃斯琪（CK）、38號沈貞巧（Gao）、40號李芯駖（芯駖）、43號區廷筠（Tengie）、60號楊安妮（Win Win）、62號何榛綦（榛綦）、74號蘇芷晴（So Ching）、79號陳昭煊（超酸）、84號趙展彤（VAL）、87號葛綽瑤（Yoyo）、91號許軼（Day）及95號許寶恆（Alice） 。

【全民造星IV】許廷鏗被參賽者熱血感動　Alfred：重要在過程中全力打拼

MIRROR任表演嘉賓

她們比拼跳唱，當中大熱Marf一直表演出色，另外Gao在舞蹈表現超突出，成為今晚亮點。

今晚由MIRROR任表演嘉賓，演唱歌曲《12》及《BOSS》後，再由《全民造星IV》96強登場齊唱《前傳》。

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結果之後由星級評判公布總排名，順序為Marf、Gao和winwin。

不過再加全民投票後，最後正式公布今屆《全民造星IV》賽果為季軍是Day、亞軍是Gao，冠軍為Marf。由評判之一的李嘉欣任頒獎予Marf。

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記者：陳淑霖、梁樂欣

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