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【強制檢測】15個指明地點納強檢範圍　包括海洋公園萬豪酒店

社會 10:18 2021/12/26

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

政府今日（26日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，而即使已經接種新冠病疫苗亦必須接受上述強制檢測。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月11日下午1時至下午4時或12月13日下午1時至下午4時期 間曾身處以下的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或 之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 中環嘉咸街45-53A 號嘉利大廈地庫 A 號鋪 The Globe

2. 任何在12月13日中午12時至下午1時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 中環荷里活道54 號 A 地下低層 B 鋪 Fresca

3. 任何在12月12日下午1時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

  • 大嶼山東涌 達東路18-20號東薈城名店倉3樓332號鋪正斗粥麵專家

4. 任何在12月9日下午6時至下午8時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

  • 中環干諾道中5號 香港文華東方酒店閣樓快船廊

5. 任何在12月8日上午10時至上午11時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月28日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

  • 香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園萬豪酒店海殿1樓萬豪貴賓廊

6. 任何在12月8日至12月25日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須 於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月 25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 大嶼山東涌迎康街1 號昇薈3座

7. 任何在12月9日下午8時至下午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 中環金融街8號國 際金融中心商場 Apple ifc mall

8. 任何在12月16日下午2時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

  • 大嶼山東涌 逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨

9. 任何在12月18日上午9時至下午2時、12月19日上午5時至上午 6時、12月20日下午3時至下午4時或2021年12月22日上午3時至上午4 時期間曾身處以下的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

  • 大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城

10. 任何在12月15日至12月25日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12 月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 大嶼山上長沙海灘 海迎灘

11. 任何在12月8日凌晨0時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12 月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園萬豪酒店

12. 任何在12月8日中午12時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12 月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園

13. 任何在12月12日下午4時至下午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

  • 大嶼山愉景 灣愉景廣場 Discovery Bay Christmas Market

14. 任何在12月12日下午4時至下午6時期間曾身處以下 的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

  • 大嶼山愉景 灣愉景廣場 A 座1樓104B 號鋪 Bookazine & Partytime

15. 任何在12月12日下午4時至下午6時期間曾身處香港新界大嶼山愉景 灣大白灣沙灘的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月 25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：余思嵐

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