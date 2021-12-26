【強制檢測】15個指明地點納強檢範圍　包括海洋公園萬豪酒店

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政府今日（26日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，而即使已經接種新冠病疫苗亦必須接受上述強制檢測。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月11日下午1時至下午4時或12月13日下午1時至下午4時期 間曾身處以下的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或 之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環嘉咸街45-53A 號嘉利大廈地庫 A 號鋪 The Globe

2. 任何在12月13日中午12時至下午1時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環荷里活道54 號 A 地下低層 B 鋪 Fresca

3. 任何在12月12日下午1時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

大嶼山東涌 達東路18-20號東薈城名店倉3樓332號鋪正斗粥麵專家

4. 任何在12月9日下午6時至下午8時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

中環干諾道中5號 香港文華東方酒店閣樓快船廊

5. 任何在12月8日上午10時至上午11時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月28日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園萬豪酒店海殿1樓萬豪貴賓廊

6. 任何在12月8日至12月25日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須 於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月 25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山東涌迎康街1 號昇薈3座

7. 任何在12月9日下午8時至下午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環金融街8號國 際金融中心商場 Apple ifc mall

8. 任何在12月16日下午2時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

大嶼山東涌 逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨

9. 任何在12月18日上午9時至下午2時、12月19日上午5時至上午 6時、12月20日下午3時至下午4時或2021年12月22日上午3時至上午4 時期間曾身處以下的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城

10. 任何在12月15日至12月25日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12 月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山上長沙海灘 海迎灘

11. 任何在12月8日凌晨0時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12 月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園萬豪酒店

12. 任何在12月8日中午12時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12 月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園

13. 任何在12月12日下午4時至下午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

大嶼山愉景 灣愉景廣場 Discovery Bay Christmas Market

14. 任何在12月12日下午4時至下午6時期間曾身處以下 的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月28日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月23日至12月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

大嶼山愉景 灣愉景廣場 A 座1樓104B 號鋪 Bookazine & Partytime

15. 任何在12月12日下午4時至下午6時期間曾身處香港新界大嶼山愉景 灣大白灣沙灘的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月28日或之前接受檢測。受檢人士若在12月23日至12月 25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：余思嵐