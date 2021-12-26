【防疫規例】聖誕節尖沙咀巡查卡啦OK等　3顧客涉未打疫苗被發告票

▲ （警方提供圖片）

警方今日（26日）表示，對3名顧客未有接種新冠疫苗，發出定額罰款通知書，另2名處所負責人無遵守防疫條例規定被票控。

尖沙咀分區雜項調查隊聯同機動部隊，於昨日晚上至今日凌晨巡查區內多間卡啦OK、酒吧及樓上酒吧，於一間位於柯士甸路的卡啦OK場所發現一名39歲男子未有接種新冠疫苗，遂向他發出定額罰款通知書。此外，一名28男負責人因沒有確保場內客人遵守防疫條例規定被票控，亦發現一名57歲男顧客正被通緝，帶往警署作進一步調查。

警員其後巡查一間位於金巴利道的樓上酒吧，發現一名30歲男子及一名28歲女子未有接種新冠疫苗，向他們發出定額罰款通知書。一名26歲男顧客因於處所內吸煙而被發出定額罰款通知書。一名25歲的男持牌人因沒有確保場內客人遵守防疫條例規定被票控。

警方呼籲，鑑於正值聖誕節及新年臨近而疫情仍然嚴峻，應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐