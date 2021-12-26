【拒養父母】八旬父母索300元贍養費4子女拒付　女法官落淚：做人要有孝心

▲ 內地一對老夫婦向4子女提告，要求他們每月付360元贍養費。

內地湖南人民法院日前審理一宗贍養糾紛案，一對八旬老夫婦向3名兒子及1名女兒提告，要求他們按月支付300元人民幣（約360元港幣）的贍養費。長子在庭上激動辯稱父母偏心小兒子，應該由他獨力承擔照顧兩老的責任。法官聽後忍不住落淚，指父母要求不多，「你們撫心自問，這樣的父母到哪裡去找？」。經調解後，子女最終承諾供養父母。

綜合內媒報導，現年84歲的夫婦，育有三子一女，一直和小兒子同住。今年5月，老婦不慎跌倒導致行動不便，生活難以自理，需要人照顧。然而4名子女卻不願承擔此責任，老夫婦向子女提告，要求他們按月支付360元贍養費。

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女法官哽咽落淚

在審理過程中，長子激動辯駁，稱父母從小到大都偏愛小兒子，將所有東西都留給了他，認為應該由弟弟一人負責贍養費。女法官在調解過程一度哽咽落淚，指按照法律規定，父母可要求子女每月給2,500元人民幣（約3,060港元）贍養費，但反覆詢問之下，他們只要子女付360元，認為父母要求不多：

你們買少件衣服、少吃點好吃的，就可以省出來了。你們撫心自問，這樣的父母到哪裡去找？

法官又指，懂得感恩、有孝心的人，才算是真正完整的人。在場旁聽的村民都為之感動，有人當場勸說夫婦的大兒子。經法官調解後，雙方就問題達成共識，子女願意供養父母。

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責任編輯：王明芳