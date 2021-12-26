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【天氣寒冷】今晚跌至12度　天文台：明早有地區最低7度

社會 11:33 2021/12/26

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 全民造星IV 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 萬千星輝頒獎禮 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港地區今日天氣預測 多雲，有幾陣雨。（資料圖片）

天文台今日（26日）上午11時發出寒冷天氣警告，表示一股強烈冬季季候風影響著廣東沿岸地區，今早大部分地區氣溫介乎14至16度，預計今日氣溫會逐步下降，一道廣闊雲帶廣泛覆蓋整個南海北部及廣東沿岸，與它相關雨區，特別在珠江口較多雨區，料整港今日有幾陣雨，今晚跌至12度。

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天文台預測今日本港地區多雲，有幾陣雨。天氣顯著轉冷，市區氣溫逐步下降至今晚最低約12度，新界再低幾度。吹清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日天氣寒冷，間中有雨，氣溫下降至9度左右。周二早上仍然寒冷。本周中期天色好轉，氣溫回升，但早晚仍然清涼。

根據天文台9天天氣預測，明天天氣寒冷，多雲，間中有雨，稍後雨勢減弱，有地區跌至7度。周二早上寒冷，日間部分時間有陽光。周三天氣稍回升，氣溫最高約20度，大致天晴及乾燥。早晚清涼。

9天天氣預報。（天文台截圖）

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責任編輯：余思嵐

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