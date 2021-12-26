【大搶風頭】伴娘試穿禮服後太性感被拒出席婚禮 準新娘氣炸：讓我有不安全感

▲ 伴娘因太性感被拒絕出席婚禮。

姐妹團是每對新人婚禮的好幫手，但德國一名任職模特兒的女子，在IG上分享自己試穿伴娘禮服的相片，由於身材火辣且性感，結果被準新娘以「讓身為新娘的我有不安全感」拒絕出席婚禮，閨蜜之情不再，她對此感到委屈，直指伴娘禮服是由準新娘親自挑選，自己並非刻意搶風頭。

21歲德國女模Alena Yildiz擁有火辣身材，她日前在IG上無奈發帖指，她被閨蜜拒絕出席婚禮，原因是閨蜜認為她穿上伴娘禮服太漂亮。從Alena發佈的相片看，她穿上藍色的低胸禮服後凸顯玲瓏的曲線美，相當性感誘人，她沒有想到自己將試穿禮服的影片發給閨蜜，對方認為她穿上禮服後太搶風頭，對她的婚禮構成威脅，閨蜜因此感到非常生氣，更打電話罵她，最後甚至叫她別去婚禮。

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Alena被閨蜜教訓後感到相當委屈，她指伴娘禮服是由閨蜜親自挑選，但由她自己付款1200歐元（約1.2萬港元）購買，其他5位姐妹的禮服也都是類似款式。

我本來很替我的朋友開心，因為她終於找到了一生摯愛。

她最後更透露，閨蜜的婚禮已經在上星期舉辦，她原本期待已久，現時感到相當遺憾。

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責任編輯： 王明芳