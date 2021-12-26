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【新冠肺炎】陳肇始：採最高防疫措施防Omicron流入社區　籲符合接種第3劑疫苗市民盡早接種

社會 12:04 2021/12/26

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食物及衞生局局長陳肇始指嚴防Omicron流入社區。（資料圖片）

本港至今共錄得44宗涉及Omicron的個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）表示，Omicron變異病毒株比Delta更迅速地在世界各地蔓延，將進一步加強外防輸入措施，致力防止Omicron流入社區，呼籲符合接種第3劑疫苗資格的市民盡早接種新冠疫苗。

食物及衞生局局長陳肇始在網誌指，隨着聖誕及新年假期入境人數增加，輸入香港的個案亦不斷上升，本港已經採取最高規格的防疫措施，進一步加強「外防輸入、內防反彈」疫情防控策略，包括由本月20日起收緊航班「熔斷機制」、所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時；加強監測A組地區抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫，及已要求指定檢疫酒店實施額外感染控制和監測措施等。

陳肇始又稱，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約兩成，完成接種第二針更少，本港兩款疫苗對預防重症和死亡高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。

她亦強烈建議所有高暴露風險的組群，例如機場員工、機組人員和在檢疫酒店工作的員工等也要盡快接種第三劑疫苗，再次呼籲現在已經符合接種第三劑疫苗資格的市民盡早接種。

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責任編輯：余思嵐

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