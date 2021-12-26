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【虐兒事件】對虐待幼童案感震怒心痛　羅致光：已督促社署深入全面徹查事件

社會 12:22 2021/12/26

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羅致光對虐待幼童事件感震怒和心痛，已督促社署徹查。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」發生虐兒事件，涉及18名兒童，3名女職員被捕。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）表示，日前有社福機構員工虐待多名幼童，實在令人震怒和心痛，已督促社會福利署深入和全面徹查事件。

勞工及福利局局長羅致光在網誌指，政府非常重視兒童的福祉，絕不容忍任何傷害兒童的行為；而涉嫌虐兒事件發生在受政府資助的院舍，已督促社會福利署深入和全面徹查事件，包括檢視機構對服務的日常監察和員工督導方面有何缺失和須改善的地方。社署會就機構提交的報告和跟進計劃檢視及實施所須改善措施。

羅致光又提及，今年《施政報告》已表明將推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，引入強制通報規定的立法工作已經開展。同時向有關專業的工作者提供適當培訓，以提升他們及早發現和處理虐待兒童個案的能力。

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責任編輯：余思嵐

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