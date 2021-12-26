【真摯友誼】19歲女腿部肌肉萎縮無法行走　暖心同學2年來堅持孭對方返學

▲ 內地一名19歲女生肌肉萎縮不良於行，其好友2年來堅持背她上下樓梯。

真摯友誼令人動容，四川一名19歲女生陳晨因腿部肌肉萎縮而不良於行，同學張彩虹2年來不離不棄照顧好友，每天背她上下樓梯，放學後亦會陪她回家。陳晨患殘疾，張彩虹則面對家庭經濟困難的問題，然而兩位女生未言棄，互相扶持努力讀書，立志考上大學，盼以知識改變命運。

好友不離不棄照顧

綜合內媒報導，四川綿陽一名19歲女生陳晨，小時候患上「面肩肱型肌營養不良症」導致腿部肌肉退化，初中時已無法獨立行走，平日需要以輪椅代步。自中四開始，同班同學張彩虹每日都會背陳晨上下樓梯，也會陪她回家，一幫便是兩年。談起好友不離不棄的照顧，陳晨忍不住落淚：

現在和她像家人一樣，真的很感動。

陳晨指張彩虹很瘦，但堅持背起她上下樓梯兩年。她指有時候別人會羨慕她有這樣的好友，「我其實也很羨慕我自己，不知道運氣怎麼這麼好，遇到這麼好的朋友」。

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盼考入大學

在校內形影不離的兩人，成為對方的精神支柱。張彩虹在中二時母親患病離世，父親獨力支撐一家四口的生計。在艱苦的生活下，張彩虹更顯堅強，盼和陳晨一起努力讀書圓大學夢：

我們有共同的夢想，就是一定要上大學。

陳晨和張彩虹現時獲政府資助補貼生活費，有官員得知張彩虹課餘做兼職幫補家計，認為她非常懂事，決定每月額外資助她1千元人民幣，直至她考上大學。

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責任編輯：王明芳