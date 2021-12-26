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【寒冷天氣】民政總署籲市民加衣保暖　社署提醒長者天氣嚴寒保重身體

社會 13:11 2021/12/26

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天文台今日（26日）發出寒冷天氣警告。（資料圖片）

天文台今日（26日）發出寒冷天氣警告，預測本港今晚及未來一兩日天氣寒冷（詳情即看一頁） 。

民政事務總署今日表示，天氣顯著轉涼，提醒市民為寒冷天氣作準備，長者和長期病患人士可能會有較大風險，呼籲市民特別是長者和長期病患者，要準備加衣保暖，盡量留在家中。亦已聯絡各地區團體、社福機構、街坊會等，請他們主動接觸有需要的長者和人士，提醒他們天氣將會轉冷，並為他們提供所需協助。

另外，衞生防護中心亦指由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。提醒市民寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

社署亦作出提醒，長者天氣嚴寒保重身體。

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責任編輯：余思嵐

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