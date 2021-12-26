【全民造星IV】阿Wing揚言女團與 MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】

《全民造星IV》總決賽在昨晚（12月25日）圓滿結束，由邱彥筒（Marf）奪冠，沈貞巧（Gao）及許軼（Day）分別獲得亞季軍。

《全民造星IV》監製花姐黃慧君及女團經理人阿WING戴穎接受訪問。阿Wing稱讚兩位導師梁祖堯和許廷鏗付出不少心血栽培參賽者。

花姐坦言各參加者大有進步，與初見面時截然不同︰「尤其Candy（王家晴）、暐翹（林暐翹），初入來時覺得是嘥氣，比如Candy佢係一個花瓶，但佢今日嘅表現令我感動，佢個內心好強大，呢班女仔為咗自己夢想努力。」

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女團與MIRROR競爭

至於哪位參賽者令她們印象深刻，花姐稱分兩方面：「Candy之前係表現好差，雖然今日唔算好好，但同以前比差好遠。另一種方面係Gao，佢本身已經好叻，今次佢真係好好，帶埋一班舞者，都係香港好Top嘅人，多謝佢帶咗一個好好嘅表演俾大家睇。」

至於未來女團情況，阿Wing仍然口密，指明年1月會公布女團成員、團命及風格：「現在在籌備，希望屆時給觀眾新鮮感及刺激。」

被問女團與MIRROR會否合作，阿Wing笑言暫不考慮兩組合作，戲稱女團是用來打MIRROR：「因為這樣會熱鬧一點，有競爭是好事」。

花姐也認同以可以用女團鞭策MIRROR，做成良性競爭，但她又笑對著阿Win稱：「我們都係同一公司，你爭我生意有咩用啫，要同出面爭。」

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讓香港樂迷接觸不同音樂

《全民造星》已經第第4屆《造星》，花姐表示很開心見到歷代參賽者在不同節目、音樂平台有所成績，可見這節目可以幫助到年青人，但她立即強調：「但這沒有令到我想再辦《全民造星》，新年願望仍然是沒有《全民造星V》。」

另外，對於MIRROR在今年於海外獲獎項，花姐指MIRROR好幸福，但因此更加要努力，不可以讓支持者失望。

樂壇頒獎禮臨近，花姐稱去年自己十分重視獎項，直言令她與MIRROR在製作音樂作品有偏差，所以指今年及明年製作在香港較少接觸的音樂，或成員自己喜歡的音樂，而不是為獎項而做，希望香港人可接觸更多不同的音樂。

記者：陳淑霖、梁樂欣

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