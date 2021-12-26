【親身教導】阻觀色情影片藉口教性知識 49歲女教師兩度與13歲少年性行為被起訴

▲ 49歲女教師被起訴。

台灣高雄13歲單親少年，在參加學童關懷協會課輔班認識了49歲陳姓女老師，並短暫居住在陳姓女老師家中。陳姓女老師在聊天時稱可以親身教導性知識，兩人兩度發生性行為，少年其後感到罪疚感想社工求助，揭發案件。高雄地檢署偵結依妨害性自主罪嫌起訴陳女，但由於陳姓女老師獲得少年媽媽的原諒，檢察官請求判處緩刑。

綜合台灣傳媒報道，高雄地檢署起訴書指出，涉案的13歲少年是單親家庭，自小由媽媽照顧。由於參加學校棒球隊的，少年在小六時被帶到某關懷弱勢學童的協會課輔班上課，並認識49歲陳姓女老師。該機構專向弱勢兒童，包括單親、低收入或隔代教養提供學習機會，主張青少年兩性純潔教育、生命教育與愛滋防治及性侵害防治等。

2018年棒球隊寒假集訓，少年嫌集訓提供的宿舍條件簡陋，主動詢問陳姓女教師能否暫住其家中。陳姓女老師也是單親家庭，獨自照顧女兒，她得到少年母親的允許後，少年便暫時短暫居住在陳老師家中。

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某天晚上兩人聊天時偶然談及性經驗，當陳老師得悉少年仍未有性經驗時，但曾經偷看過色情影片，她告誡少年觀看色情影片是錯誤的性觀念，更揚言如果想學習性知識，可以隨時找她。其後數日，少年趁陳姓老師女兒短暫離家時，兩度主動向陳老師請教性知識，兩人在陳女家中兩度發生性行為。

少年事後對自己的舉動感到罪惡感，向課輔班的社工求助，社工獲悉事件後代為報警。陳女原本否認罪行，聲稱幫男學生按摩緩解打棒球筋骨酸痛，否認超越師生關係界線；直至第二次接受應訊，陳姓女老師才坦承兩度與涉案少年發生性行為，勇於面對錯誤，已跟少年母親以新台幣15萬元（約4萬港元）達成和解。

高雄檢方調查案件後，認為案發時少年才年僅13歲，陳姓女教師所犯法條可處3年至10年有期徒刑，但考慮到少年身心受創程度不大，且得到少年母子二人的諒解，因此依妨害性自主罪起訴陳姓女教師，但請求高雄地方法院法官緩刑，給予改過自新機會。

責任編輯：王明芳