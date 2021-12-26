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【財爺網誌】下年度財政預算案諮詢工作展開　陳茂波：籲公眾積極參與預算案諮詢

社會 13:35 2021/12/26

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陳茂波：下年度財政預算案諮詢工作陸續展開。（資料圖片）

下年度財政預算的公眾諮詢上星期展開。財政司司長陳茂波今日（26日）表示，就下年度財政預算案的諮詢工作與不同界別的代表和組織會面，亦會邀請新一屆的立法會議員見面，交流對預算案的看法和建議。今年財政預算案的宣傳短片希望強調的信息是香港有資源和優勢，亦有困難和挑戰，需要彼此有商有量，合力推動。

財政司司長陳茂波在網誌指，日前我亦與數十名中學生交流，聽取他們對公共資源運用和香港未來發展的看法，坦誠互動的交流與討論，讓大家關心的議題能更深入了解彼此的觀點，探討務實可行的出路。社會狀況和需要持續變化，如何能合力建構大家所期望的未來，需要政策和資源配合，但不可或缺的是市民的投入和積極參與。

陳茂波又稱，正處於發展的黃金窗口。在社會層面，新冠肺炎疫情防控成效明顯，經濟逐步復蘇。在治安及政治層面亦回覆穩定，局勢向好發展，期待展現著新氣象的新階段，迎來更美好的明天。

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責任編輯：余思嵐

 

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