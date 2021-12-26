【新冠肺炎】新増9宗輸入個案　其中6宗涉變異病毒株

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本港疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，新增9宗輸入個案，至今本港個案累計12590宗（包括12 589宗確診個案和一宗疑似個案）。



新增個案均為輸入個案，當中6宗涉及變異病毒株的感染，其餘三宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及3男6女，年齡介乎19至57歲。5人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，4人由A組指明地區（高風險）抵港。4人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，4人於檢疫期間確診。個案12595是早前輸入個案（個案12558）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

詳情如下：

第12587宗：43歲女，感染L452R變異病毒株，無病徵，本月24日從巴基斯坦 經土耳其乘搭航班TK083抵港，5月28日及6月18日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12588宗：19歲女，感染N501Y + T478K變異病毒株，無病徵，本月24日從美國經加拿大乘搭航班AC015抵港，6月30日及7月22日 在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12589宗：42歲男，感染N501Y + T478K變異病毒株，無病徵，本月22日從尼日利亞 經埃塞俄比亞乘搭航班ET608 抵港，6月6日及7月4日在香港接種兩劑科與疫苗。

第12590宗：31歲男，無病徵，本月22日從南非經埃 塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，9月7日在南非接種一劑强生疫苗。

第12591宗：26歲女，感染N501Y + T478K變異病毒株，無病徵，本月24日從法國經荷 蘭乘搭航班KL819抵港，6月14日及7月26日 在法國接種兩劑復必泰疫苗。

第12592宗：46歲男，感染N501Y變異病毒株，無病徵，本月25日從美國經航 班CX845抵港，3月19日、4月22日 及11月21日在香港接種三劑復必泰疫苗。

第12593宗：57歲女，有病徵，本月22日從南非經埃 塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，7月6日及8月18日在南 非接種兩劑復必泰疫苗。

第12594宗：26歲女，感染N501Y + T478K變異病毒株，無病徵，本月22日從巴基斯坦 經阿拉伯聯合酋長國乘搭航 班EK384抵港，6月12日及8月6日在巴 基斯坦接種科興疫苗。

第12595宗：21歲女，無病徵，本月20日從德國及愛爾蘭經 航班LH796抵港 ，8月8日及8月30日在愛爾蘭接種兩劑復必泰疫苗。

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責任編輯：余思嵐