【生命鬥士】4歲癌童赴西班牙手術成功　Sheldon媽媽聖誕報喜準備第二輪治療

▲ Sheldon準備接受第二輪治療。

本港4歲男童Sheldon去年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，他與家人去年11月抵達西班牙接受新藥治療，檢查時發現脊椎出現腫瘤，12月16日在當地接受脊椎腫瘤切除手術。適逢聖誕假期，Sheldon媽媽在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」再次報喜，指Sheldon的體溫已回復正常，從昨天起已沒有再嘔吐，胃口也有改善，下星期準備第二輪Naxitamab治療。

Sheldon12月16日接受脊椎腫瘤切除手術，媽媽在社交網站上再次報喜，感激大家給Sheldon的關懷和祝福，並開心分享Sheldon已沒有再嘔吐，胃口也有改善。

感恩他體溫已回復正常，從昨天起已沒有再嘔吐，胃口也有改善，加上遇上聖誕假期，這兩天不用覆診，終於可以休息一下。不過下星期又要開始「拮大髀」，準備第二輪的Naxitamab治療了。

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Sheldon去年確診患「神經母細胞瘤」，治癒率只有半成，Sheldon媽媽更辭職專心照顧兒子。Sheldon今年8月復發並擴散頭部、脊椎及腳骨，需做開腦手術，他們發現西班牙有新藥可治此症，Sheldon媽媽指縱然費用數百萬元，負擔沉重，「只要有1%機會康復，也會試。」神經母細胞瘤是兒童癌症當中，最常見之惡性腫瘤，患病的多數是5歲以下兒童。

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11月中旬，Sheldon與家人抵達西班牙，打算接受新藥治療，但檢查時發現脊椎出現腫瘤，需在當地接受手術。Sheldon媽媽表示，手術前的磁力共振報告發現Sheldon脊椎尾段的腫瘤數目不是1粒，而是3粒，而且20日內也大了很多，證明生長速度很快，幸好腫瘤位置接近，可以一次過切除。最終經歷約5小時的脊椎腫瘤切除手術，手術很成功，更比預期早完成。

責任編輯：王明芳