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【虛報綁架】疑因債務向家人虛報綁架索30萬元　20歲男涉浪費警力被捕

社會 14:49 2021/12/26

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（資料圖片）

警方今日（26日）表示，一名男子疑因債務問題向家人虛報綁架以騙取金錢，涉嫌浪費警力被捕。

警方指，本月24日下午接獲一名女子報案，指收到一個電話，聲稱其兒子遭綁架，並要求贖金30萬元，其後亦收到多段其兒子被襲擊的片段，並報警求助。西九龍總區重案組人員展開了一個營救行動，在九龍城救出該名被挾持的20歲姓麥男子，他身體受輕傷，拘捕2名分別20歲姓余及23歲姓孔男子，涉嫌非法禁錮。

另外，行動期間嘗試截停一輛涉案私家車時，該私家車馬上高速駛離，並多次違反交通燈號，更在窩打老道及界限街交界撞向另一輛車輛逃去，案件列瘋狂駕駛，暫未有人被捕。

警方經進一步調查後，懷疑有人因債務問題故向家人虛報綁架以騙取金錢，該名20歲姓麥男子昨日在九龍城涉嫌浪費警力被捕。

警方稱，根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》91(2)條，向警方虛報導致任何警力的浪費即屬有罪，一經定罪，可被判罰款2千元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐

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