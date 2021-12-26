【爸爸復仇】愛女慘被落藥性侵後輕生　爸爸狂毆仇人報復致1死1重傷獲刑12年

▲ 台灣一名男子懷疑愛女遭性侵，憤而用私刑虐待仇人報復。

台灣早前發生一宗命案，一名爸爸懷疑女兒遭人下藥性侵，並拍下影片威脅，導致她自殺身亡。爸爸與兩名友人及後挾持疑犯，以施刑逼供，得知主謀另有其人。爸爸及友人見主謀與共犯互相卸責，憤而持棍狂毆、電擊兩人，導致1死1重傷。台中地方法院日前依傷害致死罪判該名爸爸入獄12年4個月，兩名友人分別判囚10年8個月及8年6個月。

用私刑報復

綜合台媒報導，54歲林姓男子的女兒在2017年自殺身亡。他懷疑愛女生前遭多人下藥性侵，並拍下影片要脅而被逼走上絕路。事發兩年後林男仍然耿耿於懷，在2019年將此事告知33歲曾姓好友，兩人商量找出疑犯招認及交出影片，曾男及後再邀34歲蔡姓男子參與。

三人循線索找到疑犯王男，經盤問下疑犯供出主謀莊男，並承諾會找出影片。林男要求他寫下道歉信及涉案名單，並且下跪認錯後才讓他回家。在8月初，林男好友設局邀約莊男唱K，再挾持他到彰化一間三合院；同時林男趁王男外出剪髮時將他帶走，讓他在三合院與莊男當場對質。然而兩人都不承認犯案，互相推卸責任。林男與友人感憤怒，用熱熔膠條、棍棒等狂毆兩人，又施以電擊。

據悉，兩人遭挾持虐待長達7日，王男全身有近120處傷口，最終因橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物而死亡；莊男則全身重傷，包括有縱膈及皮下氣腫、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭及肝發炎等。

最新影片：

重囚12年4個月

直至8月18日，林男友人發現王男全身冰冷僵硬，才載他到醫院急救。王男送院時已無生命跡象，經搶救後宣告不治。友人將12王男送院前已報警表示將投案，林男自知難逃法網，亦向警方自首。

案件近日在台中地方法院審理，法官認為林男與友人以不合法手段解決紛爭，導致他人死亡及受傷，依傷害致死罪判林男入獄12年4個月，兩名友人分別判囚10年8個月及8年6個月。

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責任編輯：王明芳