【絕世好嫲】心痛孫子狂上活動班累過返工 嫲嫲讀兒童心理學減輕新抱湊仔壓力

▲ 陳婆婆更在社區學院參加了兒童心理學課程，希望從中了解孫兒的成長發展。

陳婆婆很好學，雖然已屆退休之年，她還是不斷進修，與時並進。去年陳婆婆更在社區學院參加了兒童心理學課程，希望從中了解孫兒的成長發展，減輕媳婦照顧孩子的壓力。

雖然陳婆婆很用功學習兒童心理，可是最弄不清楚的反而是現代父母的心態，據陳婆婆說，她不明白為何媳婦要讓孫兒參加那麼多的活動，孫兒每天既要參加各項學術課程，更要學習小提琴、跳舞及羽毛球訓練，星期天，媳婦還會帶孫兒參加各類才藝比賽。陳婆婆很好奇，在她那個年代，那有這麼繁忙的生活？只要孩子用功讀書便可以了。況且，現代父母不是希望孩子有個快樂的童年嗎？眼見孫兒比上班族更辛苦，年紀輕輕已掛着深深的黑眼圈，對任何事情都缺乏興趣，每次的家庭聚會，陳婆婆見到孫兒時都心痛不已。

陳婆婆曾把自己的擔憂告訴媳婦，可是媳婦只是無奈地說，現在大部分小朋友都是這樣，相比之下，有些父母更會月花3萬元為孩子報讀不同類型的課程，疫情期間下午不用上學，父母更會盡用這段空檔，藉此加強孩子的競爭力，這樣孩子才有機會升讀心儀的「神校」。

為人父母確實不容易，當其他家長都為子女報讀課程時，如果自己不為孩子盡點綿力，假若孩子的成績落後他人，父母豈能承擔這份責任？因此，部分父母為了減低自己的內疚感，也會為孩子報讀課程，希望孩子不會比下去。可是，其他家長又會為孩子尋找更多更好的課程，形成孩子間的惡性競爭，而這是上一代父母難以理解的事。

要破解這個魔咒殊不容易，或許只有父母擁有堅定的內心，才不至於受到外界的誘惑，孩子才能有明確的方向走自己的人生路。

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全文刊於《經濟日報 》，原題為父母的內疚感