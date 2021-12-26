【塑膠污染】每個家庭每年丟棄千個膠袋仍嚴峻　黃錦星：研收費上有否調整空間

▲ 環境局局長黃錦星。（資料圖片）

環境局局長黃錦星今日（26日）出席荔枝窩故事館揭幕禮，活動後被問到有關膠袋會否徵費等，他表示有關塑膠購物袋的收費已實行達十年，已有相當成效，但現時仍然平均一個香港家庭每年會丟棄一千個塑膠購物袋以上，所以問題仍然嚴峻和有挑戰，在收費上是否有調整的空間，希望市民積極回應。

黃錦星指，即棄塑膠問題是全球關注的，最近亦透過可持續發展委員會與民共議，就其他的一些即棄塑膠，包括塑膠購物袋，作公眾參與。香港堆填區現在的塑膠類［棄置物］很多是即棄塑膠，亦包括了一些塑膠購物袋，佔了我們堆填區差不多兩成的棄置物。

他又稱，今次的公眾參與其中一個重點，是在堆填區的廢膠中，其中最多的一個範疇是膠袋類，佔相當高的比例。而在香港，有關塑膠購物袋的收費已有相當成效，但問題仍然嚴峻和有挑戰，所以在收費上是否有調整的空間，同時現時是否可收窄容許豁免的範疇，希望市民在本月29日前積極回應。

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責任編輯：余思嵐