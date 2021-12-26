【張敬軒演唱會】欣宜被讚發光發熱　軒公十萬粒珍珠鑽賀聖誕

▲ 第三晚演唱會邀欣宜演出。

《The next 20》張敬軒演唱會請來女神欣宜跟大家過聖誕，欣宜一身聖誕造形出現，帶來不少歡樂，軒仔更大讚欣宜已經不是往日那個活在家人光環下的Joyce，而是一個獨立的發光個體，一路走來付出的汗水已經得到回報。

昨晚軒仔以一曲《女神》升欣宜上台合唱，合唱過後兩人擁抱又擁抱，繼而軒仔問欣宜，「你今晚一身咩造形？」欣宜笑話，「聖誕女神囉。」獲一遍歡呼聲。

▲ 軒仔再跟觀眾互動

軒仔台上表示，「 每一次所有公開活動，無論我幾睡唔醒，幾moody ，一見她就開心，永遠帶更好多正能量 ，好sweet ，每次都給我一個好大力好大力擁抱 。」欣宜就話，「我每次見皇上，你都會在個角落偷偷地望住偷笑....」軒仔 : 「好似痴漢咁？哈哈....」欣宜: 「我心諗，你一定係好鐘意我.....」軒仔即時抵死回應：「你諗多咗啦....哈哈哈。」

欣宜表示：「皇上我好開心我們可以一齊合唱。」軒仔即說：「嘩，你講一齊我個心即刻淆一淆。」 欣宜：「我知你鐘意我！」軒仔終於屈服: 「梗係啦 ！」繼而軒仔話：「係好多頒獎禮，或者網上見她新歌發佈等等， 我都覺得好驕傲，因為今日Joyce已經不再活在家人光環下，是一個獨立的 Joyce ，你汗水會得到回報，我有預感你今年有好成績！」全場即響起掌聲。

平安夜軒仔有搶bear山聖誕裝，聖誕節他就特別換上一位英國年輕新晉設計師Richard Quinn為他這個騷特別訂製的閃鑽新衫，據知衫用金銀線縫製，上面一共釘有十萬粒珍珠加水鑽，重近20KG，價值六位數字。

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