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【公關災難】歐陽震華抖音聖誕引起公關災難　Bobby被網民圍攻即道歉認錯

娛樂 17:27 2021/12/26

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昨日12月25日是是普世歡騰的聖誕節，香港人都習慣在這節日慶祝一番。近年主力在內地發展的歐陽震華（Bobby）亦趁這佳節，十分有心地，手持禮物在聖誕樹前唱聖誕歌拍抖音片，祝福網民聖誕快樂。

可是歐陽震華的一番心意竟引起公關災難，靴來大批網民留言批評。當中網民指聖誕節為西方節日，中國在傳統上沒有慶祝這節日，提醒他中國人要過中國節。

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當中網民紛紛留言「教育」歐陽震華內容比如：「這個節日可以免過。」、「我國不過這個節只有老外過。」、「中華民族有着豐富的傳統文化，春節、元宵、清明、端午節、中秋等傳統節日承傳我們民族並同的文化記憶，是我們寶寶的文化資源，我們要過好自己的節日，做優秀文化的踐行者和傳承者。」等。

此外，因為近日有關在1950年中國人民志願軍和美軍在朝鮮長津湖地區交戰的電影《長津湖》大賣，因此有網民寫道：「你沒有看過長津湖電影嗎？看過就不再有聖誕節了，這天是12月25號」

歐陽震華亦似乎真心認錯，耐心在每個留言打上雙手合十的Emoji，以示知道犯錯以示歉意。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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