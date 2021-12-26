【寒冷天氣】民政署開放18間臨時避寒中心　供有需要市民避寒

▲ 民政事務總署已開放臨時避寒中心（資料圖片）

寒冷天氣警告現正生效。民政署今日（26日）表示，已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，明日日間寒冷天氣警告仍然生效期間將繼續開放。



18間臨時避寒中心的位置如下：



港島區

西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心



九龍區

紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗昌新里1號南昌社區中心

慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心



新界區

東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室

葵涌大窩口道15號大窩口社區中心

粉嶺祥華邨祥華社區會堂

將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心

沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗朗屏邨朗屏社區會堂

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責任編輯：余思嵐