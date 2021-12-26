【王力宏離婚】徐若瑄發文透露近況　遭網絡欺凌心靈留傷痕：受到波及的無辜者

蕾神李靚蕾與王力宏的離婚後，蕾神在個人微博發文揭王力宏濫交，當中網民認為她含沙射影指徐若瑄與王力宏有染。

事後徐若瑄在網上三度呼冤，在12月23日，徐若瑄丈夫李雲峰（Sean）更發出聲明表示自己為丈夫及父親，對太太不斷遭不實的影射、排謗、侮辱感到很心疼，稱事件嚴重影響他們一家人生活及傷害我們夫妻的名譽，表明：「我會保護我的妻子，我相信她。」

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徐若瑄創傷後遺症

獲丈夫力撐的徐若瑄在今日（12月26日）於IG story上載一張藍天白雲的相片，並寫道近日受網絡欺凌，心理並留下陰影：

誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了，抬頭看著晴朗的天空卻依然會心悸、胸悶、沒來由的流眼淚，是網路霸凌的創傷後遺症吧

雖然有創傷後遺症，她卻續稱會堅強地康復：

還是我太愛太在乎這個成長的地方，為了愛我的人，我會努力好好的給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級版的鋼鐵V2.0版。保持良善。

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王力宏續留在酒店

至於事件主角王力宏，在12月18日從內地返台後入住酒店進行隔離，根據台灣有關防疫規定，入境後要住隔離酒店7天後，可返回自己家中進行7天居家檢疫，因此在昨天12月25日，王力宏已完成7天的酒店隔離，可以離開回家中，因此在昨晚，台灣有大批傳媒於酒店外守候。

但是王力宏決定續留在酒店，其所屬的經理公司宏聲回應傳媒：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」即是他選擇留在酒店暫不回家。