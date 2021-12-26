【梅艷芳】草蜢獻唱梅姐金曲籌款行善　三子以《夕陽之歌》紀念師傅愛心

▲ 草蜢三子唱梅姐金曲。

今日（12月26日）下午5:00草蜢舉行《草蜢．愛的禮物．A Present》網上免費音樂，三子除為香港癌症基金會籌款，並將這份禮物送給師傅梅艷芳，音樂會內，三子獻唱多首梅姐經典歌曲。

音樂會在下午五時開始，草蜢坐船出海舉行音樂會，當中唱出多首梅艷芳經典快慢歌曲，包括：《是這樣的》、《愛我便說愛我吧》、《黑夜的豹》、《裝飾的眼淚》、《烈燄紅唇》、《親密愛人、夏日戀人（medley）》、《將冰山劈開》、《夢伴》、《夕陽之歌》、《似水流年》。

▲ 三子不忘師傅。

唱出《夕陽之歌》時，正值黃昏日落，畫面甚美，而唱《似水流年》也見香港夜景，甚有情懷。

草蜢透過梅姐音樂聯繫大家，把愛傳送開去，同時可以直接捐款去香港癌症基金會，幫助有需要嘅人，在這個特別嘅日子，從而讓有需要的人得到一點關懷和溫暖。

▲ 夜景下演出。

捐款方法：

銀行直接存款銀行：香港上海匯豐銀行

帳號：567-366083-003

銀行：東亞銀行

帳號：187-40-400099-1

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