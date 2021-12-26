香港新聞博覽館開館3周年  與「奧運雄心」徵文比賽得獎者分享喜悅

▲ 一眾嘉賓慶祝香港新聞博覽館開館三周年。

香港新聞博覽館今天（12月26日) 舉行成立3周年慶祝活動暨「奧運雄心」徵文比賽頒獎禮，新聞博覽館主席陳祖澤博士致辭時表示，過去一年因疫情關係，年初時的入場參觀人數一度受到影響，隨著疫情放緩，下半年的參觀人數已持續穩定增長。博覽館亦會加強與教育界的合作，推出針對學生、教師及家長的活動及課程，加強社會對新聞專業的認識，提高公眾整體的傳媒資訊素養。

博覽館在2021年間推出多個專題展覽，包括「香港戰疫」專題展覽，展示本港過百年來如何應對各種疫症；「奧運雄心」專題展覽則展示運動員的堅毅與奮鬥精神，以及適逢今年是日本侵佔香港80周年，博物館也推出「日佔時期香港的民生及報業」專題展覽，與大眾回顧香港市民三年零八個月的苦難歲月。

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▲ 一眾嘉賓慶祝香港新聞博覽館開館三周年。

為配合展覽，博覽館亦舉辦多項活動，包括多場網上講座，邀請相關的專家學者，以及精英運動員出席。另外，為鼓勵學生關注本港體育發展及本港運動員在 2020東京奧運會及殘疾人奧運會中的出色表現，新聞博覽館於9月至11月期間舉辦「我從香港奧運運動員身上學到……..」學生徵文比賽，吸引1,600名中、小學生參加。專業評審團在每組選出冠、亞、季軍作品及兩名優異作品。

負責今次徵文比賽的專業評審團包括香港中文大學新聞與傳播學院蘇鑰機教授、香港珠海學院文學與社會科學院副院長及新聞及傳播學系專業應用教授關偉先生、香港電台前中文新聞及時事總監馬文敬先生、商業電台前新聞及公共事務部副總監吳庭光先生、新聞博覽館顧問資深傳媒人鄧惠鈞女士及新聞教育基金教育項目顧問黎景鎏先生。評審認為，得獎文章借運動員的精彩引述和經驗總結，帶出運動員堅毅不屈的精神，以及積極樂觀的態度。

責任編輯：鄺嫻

