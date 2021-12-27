【樂壇成績表】消息指港台TVB落實合辦音樂頒獎禮　1月5日開記招公布詳情

年尾是各大音樂頒獎禮陸續開始舉行頒獎禮的日子，新城的《勁爆頒獎典禮》將於今晚（12月27日）假灣仔會展舉行，頒發首張樂壇成績表。

至於商台的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》按傳統在1月1日舉辦。據過往情況香港電台的《十大中文金曲頒獎音樂會》在每年1月中舉行，TVB的《十大勁歌金曲頒獎典禮》壓軸，可是，港台及TVB到今仍未公布頒獎禮舉辦日期，亦沒任何有關頒獎禮的宣傳。

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早前，一直傳出港台和TVB將合辦頒獎禮，可是有關方面一直未證實消息。到昨日（12月26日）傳出，兩間機構落實合辦樂壇頒獎禮，有指暫名為「金曲頒獎典禮 2021-2022」，並將於1月5日開記招公布詳情。

據悉，港台已發信邀請業內人士任頒獎禮的專業評審，而且傳頒獎禮的舉辦日期為4月，與ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介21/22》對撼。

MIRROR是現今樂壇大熱組合，在音樂頒必有「斬獲」，如果港台和TVB真的合辦音樂頒獎禮，MIRROR勢將亮相TVB。

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