【新冠疫苗】聶德權指9間疫苗中心延長服務時間　料每日可接種3.5萬針

▲ 聶德權指9間疫苗中心延長服務時間，料每日可接種3.5萬針。（資料圖片）

政府早前宣布元旦起起進一步擴大新冠疫苗接種計劃，包括延長9間社區疫苗接種中心開放時間、為所有已接種兩劑復必泰疫苗滿六個月的合資格人士接種第三劑疫苗、為新冠康復人士接種第二劑疫苗，以及為12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗。（詳情即看【下一頁】）

公務員事務局局長聶德權在一個電台節目表示，目前全港有148萬人完成兩劑接種滿六個月，其中兩成四人已打第3針。明年1月1日起有10間疫苗接種中心，其中9間每日朝8晚8開放，加上公立醫院的疫苗接種站將增加至13個，連同逾千間私家診所可接種科興疫苗，8間醫療機構亦提供復必泰疫苗接種，連同多個接種途徑，他估計每日可接種3.5萬針，相信疫苗供應及接種途徑足夠，可照顧到需求。

聶德權透露，第二個流動接種站將以貨櫃的形式投入服務，到屋邨和偏遠地方協助長者打針，貨櫃內有3個注射站安排接種復必泰疫苗，由於毋須高台和梯級，相對流動接種車更方便長者。他又表示，現時80歲以上長者的接種率只有兩成，若社區爆發疫情，長者將首當其衝，呼籲長者盡快接種。

聶德權又指，目前疫苗供應無問題，本港購入850萬劑復必泰疫苗，已經使用大約610萬劑，仍有200多萬劑，會視乎使用量，與藥廠保持聯繫，加上需求是一批一批接踵而來，相信疫苗供應及接種途徑均無問題。至於公務員疫苗氣泡安排，聶德權表示，目前公務員接種率達96%，有1%因醫學原因不適宜接種，但仍有3%員工選擇不接種，強調疫苗通行證做法旨在增加保護屏障，接種疫苗有其需要。

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責任編輯：李榮忠